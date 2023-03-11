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警用這招 竹聯幫高雄百桌春酒遭業者退單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黑幫近日接連在五星級酒店高調辦春酒，壯大聲勢行徑惹議，引發警政署宣示大規模掃黑，並要求所屬「還有要辦的要令其取消」；據了解，竹聯幫南部組織黑幫成員原打算下月初在高雄知名的婚宴百匯場所舉辦百桌春酒，警方探知後，以日夜大規模臨檢，對業者曉以大義，「軟硬兼施」方式，令業者忍痛取消百萬訂席。

近日幫派份子高調舉辦春酒，引發民眾議論，為遏止囂張行徑，全國各警察機關除強勢臨檢幫派經營圍事或依附營生場所外，並規劃大掃蕩勤務，宣誓打擊黑道幫派決心，同時籲請大型飲宴餐廳業者共同承擔社會責任，落實自主管理，並配合警方執法，共維治安與消費民眾安全。

據了解，竹聯幫南部組織成員原本在4月初，選定鼓山區一家專門舉辦大型婚宴及自助百匯餐飲的餐廳，舉辦約百桌春酒，該場訂席原本有和北部成員「拚場」較勁意味。

未料，竹聯幫旭仁會、明仁會及天道盟太陽聯盟近日接連在五星級酒店辦春酒，不僅跑車、旗袍辣妹比排場，還高調在網路炫耀，引發社會觀感不佳，各界撻伐；警政署下令掃蕩黑幫，並通報各縣市警察局，要求把手段拿出來，「有黑幫還要辦的，最好想辦法取消」，列警局長KPI績效。

鼓山分局警方探訪得知4月初竹聯幫南部成員也即將在鼓山區的婚宴場所辦百桌春酒，想方設法讓該場春酒「辦不成」；連日來，先針對幫派組織賴以維生的活動營業處所及轄內酒吧、遊藝場等聲色治安場所，運用優勢警力採「高強度、高密度」執行閉鎖式擴大臨檢掃蕩。

警方同時也在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對過濾來往人車、抄登備查，以實際行動來遏止幫派份子聚合、炫耀的機會。

警方「軟硬兼施」下，對業者曉以大義，勸說業者要共同承擔社會責任，配合政府淨化治安決心，以符合國人期盼，以免「沾黑」惹得一身腥，日後被民眾嫌惡，反而影響後續生意，業者勉予同意配合，將該場百桌春酒退單，近百萬的訂席只好忍痛吞下。

鼓山警分局警方在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對來往人車進行抄登備查。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對來往人車進行抄登備查。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對來往人車過濾、抄登備查。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方在大型宴會場所周邊設置路檢點，針對來往人車過濾、抄登備查。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方夜晚在轄內聲色場所前實施擴大臨檢。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方夜晚在轄內聲色場所前實施擴大臨檢。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方夜晚在餐飲業者店前實施擴大臨檢及閉鎖式封閉路檢。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方夜晚在餐飲業者店前實施擴大臨檢及閉鎖式封閉路檢。記者石秀華／翻攝

春酒 幫派 竹聯幫

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