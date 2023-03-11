女投資千萬元落入投資詐騙陷阱 官方市集APP也不可輕信
刑事局發現，一名女子加入投資群組，落入投資詐騙陷阱，由於女子從APP Store下載「BTMIN GT」APP，女子認為APP是官方市集下載， 不疑有他陸續投入上千萬元，最後卻發現投資金錢拿不回來，慘遭詐騙。
警方表示，這名女子加入自稱「股票分析師助理」的投資Line群組，群組內老師「蔣明誠」每天分析股票走勢、政治、國際經濟、比特幣，後來推薦女子從APP Store下載「BTMIN GT」APP，並以「陌生個人銀行帳號」供女子匯款儲值，因為是在官方市集下載， 女子不疑有他，陸續投入上千萬元。
操作幾次後，女子向Line名稱「比特幣操作小姐」申請出金，初期確實有成功提領，但平台卻在今年1月初要求使用者「提供與身分證相符的銀行帳戶」、「繳付帳戶內10%金額驗證身分後才能出金」，女子因此到處借錢，直到銀行行員察覺有異，通報警方到場勸說，才驚覺被騙。
165反詐騙專線提醒，「雖然官方市集下載的應用程式經過初步審核上架，但也可能被利用作為詐騙」，民眾應小心查證避免落入詐騙圈套，並在下載APP前參考其他使用者的評價，以免受騙。事實上，只要民眾每次投資入金的帳戶都是「陌生個人銀行帳號」，極有可能是詐騙集團的人頭帳戶。
警方呼籲，各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司，才能維護自身投資權益，有陌生人或網友以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺，並撥打金管會反詐騙諮詢專線（02-2737-3434）確認訊息來源真實性，或到國際投資警訊專區（ http://web.twsa.org.tw/alert/ ）查證。
如有可疑詐騙情資，可透過「165全民防騙官網或警政服務APP」，填入「姓名、連絡電話、註解訊息（將訊息複製貼上）及驗證碼等資訊」，再將訊息內容截圖上傳後送出，可快速完成詐騙訊息的檢舉，方便警方後續追查不法，也可前往鄰近警察局，由員警受理後進行轉報及協助。
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