快訊

經典賽／中華隊面臨不能輸壓力 荷蘭2現役大聯盟打線出爐

天團成員看經典賽「髮香區超近拍林襄」再做1動作 助理嗆噁爆

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

女投資千萬元落入投資詐騙陷阱 官方市集APP也不可輕信

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局發現，一名女子加入投資群組，落入投資詐騙陷阱，由於女子從APP Store下載「BTMIN GT」APP，女子認為APP是官方市集下載， 不疑有他陸續投入上千萬元，最後卻發現投資金錢拿不回來，慘遭詐騙。

警方表示，這名女子加入自稱「股票分析師助理」的投資Line群組，群組內老師「蔣明誠」每天分析股票走勢、政治、國際經濟、比特幣，後來推薦女子從APP Store下載「BTMIN GT」APP，並以「陌生個人銀行帳號」供女子匯款儲值，因為是在官方市集下載， 女子不疑有他，陸續投入上千萬元。

操作幾次後，女子向Line名稱「比特幣操作小姐」申請出金，初期確實有成功提領，但平台卻在今年1月初要求使用者「提供與身分證相符的銀行帳戶」、「繳付帳戶內10%金額驗證身分後才能出金」，女子因此到處借錢，直到銀行行員察覺有異，通報警方到場勸說，才驚覺被騙。

165反詐騙專線提醒，「雖然官方市集下載的應用程式經過初步審核上架，但也可能被利用作為詐騙」，民眾應小心查證避免落入詐騙圈套，並在下載APP前參考其他使用者的評價，以免受騙。事實上，只要民眾每次投資入金的帳戶都是「陌生個人銀行帳號」，極有可能是詐騙集團的人頭帳戶。

警方呼籲，各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司，才能維護自身投資權益，有陌生人或網友以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺，並撥打金管會反詐騙諮詢專線（02-2737-3434）確認訊息來源真實性，或到國際投資警訊專區（ http://web.twsa.org.tw/alert/ ）查證。

如有可疑詐騙情資，可透過「165全民防騙官網或警政服務APP」，填入「姓名、連絡電話、註解訊息（將訊息複製貼上）及驗證碼等資訊」，再將訊息內容截圖上傳後送出，可快速完成詐騙訊息的檢舉，方便警方後續追查不法，也可前往鄰近警察局，由員警受理後進行轉報及協助。

刑事局詳列投資詐騙四大特徵，呼籲民眾投資前務必小心謹慎。記者廖炳棋/翻攝
刑事局詳列投資詐騙四大特徵，呼籲民眾投資前務必小心謹慎。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 比特幣 身分證

延伸閱讀

詐騙集團設投資型App 刑事局：被騙件數增

美女誘投資7旬翁暈船 警勸「是真的我人頭剁給你坐」

黑石集團爆違約 金管會：金融業未持有CMBS影響有限

她晚上出門聚餐驚見社區群組熱議「誰家養了狼」！一看監視器嚇壞狂奔回家

相關新聞

小偷跨國合作偷了3公噸蒜頭 北港分局偵破首樁竊蒜集團

雲林縣進入蒜頭採收季，最近蒜價仍處於高價期，兩名台籍男子和11名不同國籍的失聯移工組成竊蒜集團，最近在北港、水林一帶，利...

女投資千萬元落入投資詐騙陷阱 官方市集APP也不可輕信

刑事局發現，一名女子加入投資群組，落入投資詐騙陷阱，由於女子從APP Store下載「BTMIN GT」APP，女子認為...

4年要培訓1.2萬名防災士 新北消防要提升民眾災變能力

新北市消防局第三救災救護大隊，與三重區公所、慈濟合作，舉辦防災士培訓，吸引不同領域100名志願者參訓，希望在未來4年內，...

身揹4條通緝騎車趴趴走 警攔他口袋搜出毒品遭逮

新北市泰山區蘇姓男子，因案被發布4條通緝，昨天（10日）晚上，他騎車經過新北大道與德安街口，因違規紅燈右轉，又騎上人行道...

影／台中警銀聯手阻詐 車手臨櫃領604萬存款當場落網

28歲張姓男子日前到台中市大里區一家銀行臨櫃要結清帳戶，並把帳戶內當日匯入604萬元全數提領，行員發現該帳曾被列警示帳戶...

彰化田中警分局強力掃蕩 八大業者連菸灰缸都收起來

國內某幫派舉辦春酒餐會特選高䠷年輕女子迎賓，引起社會大眾側目，警方為此全面實施威力掃蕩專案，彰化縣田中警分局一連掃蕩3天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦