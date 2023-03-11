小偷跨國合作偷了3公噸蒜頭 北港分局偵破首樁竊蒜集團

雲林縣進入蒜頭採收季，最近蒜價仍處於高價期，兩名台籍男子和11名不同國籍的失聯移工組成竊蒜集團，最近在北港、水林一帶，利用夜間到各偏僻的農區「閃電採收」，北港分局啟動護蒜專案昨晚偵破該集團並起出多達3公噸蒜頭，部分蒜頭已被賣出分給移工當做「工錢」，案由警方深入追查中。

每年3月進入蒜頭採收期，雲林北港和水林是主要產區，種植面積廣達上千公頃，北港分局從本月初起，陸續接獲農民報案，指他們栽種於北港鎮、水林鄉農田水利會灌溉大排旁的蒜頭田遭竊，有的蒜田大半的蒜頭都被採光，每塊田損失不一。

北港分局長陳宏平對農民辛苦栽種的蒜頭遭竊甚表重視，馬上指示偵查隊長蔡祥裕結合派出所啟動護蒜專案積極追查，經調閱上百支路口監視系統畫面，分析、比對後，鎖定黃、陳2男子嫌涉有重嫌。

警方深入調查發現，黃、陳2嫌還招攬多名持觀光護照來台的印尼、越南等多國的外國觀光客及失聯移工，共組竊蒜集團，分組駕駛不同的小貨車，利用夜間傾巢而出，四處「採蒜」再運回住處存放變賣，所得朋分花用，該集團四出偷蒜，每到一處蒜田就由多人一起下田以手工採收，每天都有數百公斤的收成量。

護蒜小組明查暗訪跟監蒐證，見時機成熟，昨晚會同雲林縣移民署南區事務大隊、嘉義市專勤隊，報請雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦，聲請搜索票及拘票，出動25名警力。當場拘提黃、陳2嫌及持觀光護照來台的外國觀光客及失聯移工共計11人，並於黃嫌住宅查扣遭竊蒜頭3050公斤及作案車輛與犯案農具一批。

北港分局說，該竊蒜集團利用深夜於荒郊野外，竊取農民栽種於農田水利會灌溉大排旁的蒜頭，並已以每公斤45元價格售出400公斤蒜頭，仍被查獲未曬乾的蒜頭3050公斤。

北港分局長陳宏平說，北港和水林是蒜頭集散地，每年蒜頭採收期，警方均會執行護農專案，今年蒜頭正要進入採收期，該集團不管蒜頭是否已成熟，為牟取不法利益，竟和失聯移工組成集團，竊取農民辛苦栽種的蒜頭圖利，警方偵訊後，除依加重竊盜罪嫌移將一干人移送法辦，並建請檢察官向法院聲請預防性羈押，以免再犯。