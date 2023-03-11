詐騙集團設投資型App 刑事局：被騙件數增

刑事局今天表示，詐騙集團在蘋果和谷歌App平台設投資型App，再引誘被害人下載詐騙，近期通報被騙案件數漸增，60歲許姓女子遇此手法，共損失1600萬元，下載前應先查證。

刑事局指出，詐騙集團在蘋果（Apple）及谷歌（Google）平台申請設置投資型App，經統計，從去年下旬起，被害人通報遭騙件數漸攀升，歹徒會先以LINE私訊被害人，再誘騙下載App，有10多人受害，年齡皆為50歲以上。

刑事局表示，針對出現此狀況的應用程式（App），已通知業者先下架，將持續追縱下架狀況。

刑事局指出，2大平台提供下載的App，雖有經過初步審核才能上架，但可能會被利用當成詐騙工具，民眾應小心查證，避免遭騙，下載前可先參考其他使用者評價。

警方說，住台北市的許姓女子在去年11月間，透過手機接到投資網路廣告，點開發現，有投資股票等訊息，內容提及加入投資LINE群組，並有專家在分析股票走勢等賺錢資訊。

許姓女子事後接到自稱投資專家私訊，對方推薦下載投資虛擬貨幣專用的App，能獲得更多賺錢訊息。許女未查就下載App，事後多次以匯款等方式投入金錢，初期有賺錢，但想領取費用時，卻被刻意拖延。

警方指出，許姓女子最後只能借錢投資，今年1月間，赴銀行申辦詢問相關業務時，行員發現有異報警，才知遭騙，期間共損失新台幣1600萬元。

刑事局提供假投資詐騙手法，包含要求匯款至個人銀行帳戶、編列匯款理由如購屋等、匯款單據或轉帳截圖透過LINE傳送，投資初期會有獲利，但日後難拿回費用。相關防詐騙資訊，可撥165專線。