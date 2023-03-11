身揹4條通緝騎車趴趴走 警攔他口袋搜出毒品遭逮

新北市泰山區蘇姓男子，因案被發布4條通緝，昨天（10日）晚上，他騎車經過新北大道與德安街口，因違規紅燈右轉，又騎上人行道，被巡邏警發現攔下盤查，蘇男吞吐說不出自己是誰，經帶回派出所，才知他身上揹4條通緝，另在外套搜出毒品FM2，警詢後依毒品、槍砲通緝、竊盜通緝等罪嫌移送歸案。

經調查，蘇姓男子（25歲）因1件槍砲、3件竊盜案件（其中一件判刑7個月發監執行），未依規定到庭應訊、報到入監服刑，被發布通緝。昨天（10日）晚上8時許，他外套藏放21顆毒品FM2騎車外出。途中，騎經新北市泰山區新北大道與德安街口，他違規紅燈右轉，又騎在人行道。