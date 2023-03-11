快訊

SVB關閉投資人急領錢 她存款3億狂CALL銀行：人生最糟的18個小時

好天氣沒了！明午後變天越晚越冷 「這2地」出門帶傘

經典賽／背水一戰透露中華抗荷打線 林岳平：複製貼上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身揹4條通緝騎車趴趴走 警攔他口袋搜出毒品遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市泰山區蘇姓男子，因案被發布4條通緝，昨天（10日）晚上，他騎車經過新北大道與德安街口，因違規紅燈右轉，又騎上人行道，被巡邏警發現攔下盤查，蘇男吞吐說不出自己是誰，經帶回派出所，才知他身上揹4條通緝，另在外套搜出毒品FM2，警詢後依毒品、槍砲通緝、竊盜通緝等罪嫌移送歸案。

經調查，蘇姓男子（25歲）因1件槍砲、3件竊盜案件（其中一件判刑7個月發監執行），未依規定到庭應訊、報到入監服刑，被發布通緝。昨天（10日）晚上8時許，他外套藏放21顆毒品FM2騎車外出。途中，騎經新北市泰山區新北大道與德安街口，他違規紅燈右轉，又騎在人行道。

轄區巡邏警看見，立即趨前將他攔下盤查，面對警方盤問，蘇男神色慌張，數度吞吐說不出自己身分，經帶返回派出所調查，才赫見他身上揹著4條通緝罪，還在蘇男外套內查獲21顆毒品FM2，警詢後，依竊盜通緝、槍砲彈藥刀械管制條例通緝、毒品危害防制條例等罪移送歸案。

新北市泰山區蘇姓男子，攜毒又因4案被通緝，遭警攔下逮捕解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區蘇姓男子，攜毒又因4案被通緝，遭警攔下逮捕解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區蘇姓男子，攜毒又因4案被通緝，遭警攔下逮捕解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區蘇姓男子，攜毒又因4案被通緝，遭警攔下逮捕解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區蘇姓男子，攜毒又因4案被通緝，遭警攔下逮捕解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區蘇姓男子，攜毒又因4案被通緝，遭警攔下逮捕解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區蘇姓男子，攜毒又因4案被通緝，遭警攔下逮捕解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
新北市泰山區蘇姓男子，攜毒又因4案被通緝，遭警攔下逮捕解送歸案。記者曾伯愷／翻攝

通緝 毒品

延伸閱讀

「四條通」通緝犯出沒北台 鐵警查訪逮人歸案

新北轎車自撞駕駛逃離 遺留百萬現金及製毒原料

毒品通緝2天遇警求饒無效 狂奔20公尺跌狗吃屎遭逮

影／駕車自撞路燈人跑了 車搜出147萬現鈔毒品原料

相關新聞

身揹4條通緝騎車趴趴走 警攔他口袋搜毒遭逮

新北市泰山區蘇姓男子，因案被發布4條通緝，昨天（10日）晚上，他騎車經過新北大道與德安街口，因違規紅燈右轉，又騎上人行道...

影／台中警銀聯手阻詐 車手臨櫃領604萬存款當場落網

28歲張姓男子日前到台中市大里區一家銀行臨櫃要結清帳戶，並把帳戶內當日匯入604萬元全數提領，行員發現該帳曾被列警示帳戶...

彰化田中警分局強力掃蕩 八大業者連菸灰缸都收起來

國內某幫派舉辦春酒餐會特選高䠷年輕女子迎賓，引起社會大眾側目，警方為此全面實施威力掃蕩專案，彰化縣田中警分局一連掃蕩3天...

花蓮檢警破獲月息20分重利暴力集團 連3天臨檢掃蕩黑幫

花蓮檢警日前破獲暴力犯罪集團，逮捕杜姓主嫌等多名犯嫌，再向上溯源，逮捕經營地下錢莊的幕後蘇姓金主與集團成員共7人，依組織...

影／金門警方執行威力掃蕩幫派 共查獲33件案件

為穩定治安，內政部警政署於本月9日至12日間，全國同步實施「威力掃蕩」勤務打擊黑道幫派，金門警方也配合，針對轄內卡拉OK...

買、賣家都被騙！男子三方詐 大玩兩面手法騙錢

陳姓男子涉嫌以網購名義騙買家也騙賣家，以三方詐騙模式，大玩兩面手法從中騙錢，板橋警方本月9日在新北市三重區查獲到案，依詐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦