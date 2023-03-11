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稱行車糾紛惹禍 9惡煞深夜當街追砍1男丟包醫院外

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高姓男子等人，昨凌晨在台北市北投區與張姓男子發生行車糾紛，一言不合之下，眾人持刀棍當街追砍張男，砍傷其手腳後，又駕車將張男丟包淡水馬偕醫院後逃逸，警方介入鎖定高等9人涉案，昨陸續將9人查緝到案，依法送辦。

警方調查，24歲高姓男子曾涉恐嚇、妨害自由案，昨凌晨2時許與友人駕駛汽車，在北投區中央南路二段上撞倒騎乘機車的31歲張姓男子後，持刀棍追砍張男，見張男手腳被砍傷，又把張男押上車，載到淡水馬偕醫院丟包。

轄區北投分局警方接獲民眾報案，指案發現場有人聚眾滋事，介入調查並調閱相關監視器畫面，鎖定高男等9人涉案，昨天陸續將9人追查到案。

警方說，涉案人員皆無幫派背景，張男就醫後意識清楚，與高男等人皆供稱因行車糾紛衍生衝突，仍不排除有其他因素，詢後依傷害、妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌將9人移送士林地檢署偵辦，持續釐清確切衝突原因。

警方表示，不容任何滋擾行為挑戰法律，若有傷人獲聚眾施暴情事，定將嚴查究辦，維護社會秩序並穩定社區治安。

警詢後依傷害、妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌將9人移送士林地檢署偵辦，持續釐清確切衝突原因。記者李隆揆／翻攝
警詢後依傷害、妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌將9人移送士林地檢署偵辦，持續釐清確切衝突原因。記者李隆揆／翻攝
警詢後依傷害、妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌將9人移送士林地檢署偵辦，持續釐清確切衝突原因。記者李隆揆／翻攝
警詢後依傷害、妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌將9人移送士林地檢署偵辦，持續釐清確切衝突原因。記者李隆揆／翻攝

馬偕醫院 北投 淡水

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