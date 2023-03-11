影／台中警銀聯手阻詐 車手臨櫃領604萬存款當場落網
28歲張姓男子日前到台中市大里區一家銀行臨櫃要結清帳戶，並把帳戶內當日匯入604萬元全數提領，行員發現該帳曾被列警示帳戶凍結，解除警示帳戶不到一周就來領光存款不尋常，報警處理，經警方到場確認金錢來源，查清匯款人與張男說詞明顯不符，查出張男為詐欺集團車手，並成功保住民眾的辛苦錢。
台中市警局霧峰分局成功派出所巡佐陳恒誠、員警林郁芳、鍾國鴻、曾忠皓、王啟仲7日上午11時30分許接獲大里區的銀行通報，張姓男子臨櫃要將帳戶內的604萬元全數提領一空，由於男子的帳戶曾遭警示，今年3月初才剛解除，不到一周就要提領當日匯入巨款，察覺有異，立即通報警方。
員警獲報後，立即到場向張男詢問金錢用途及來源，在張男無法交待投資相關細節，警方為避免人頭戶詐騙，進一步確認金錢來源，便請銀行行員聯繫匯款人，匯款人與張男說詞顯有不符，警方即將張男帶返回派出所釐清案情，意外查獲詐欺車手，成功保住民眾的辛苦錢。
霧峰警分局長陳祥麟表示，民眾對於有疑慮的匯款要求應保持警覺意識，謹記「冷靜、查證、報警」的三要原則，及「不隨意交付個人資料、不隨意聽從指示操作ATM或網路銀行、不理會來路不明的電話或訊息」的三不原則，方能有效避免受騙上當，警民共同遏止詐騙案的發生。
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