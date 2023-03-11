彰化田中警分局強力掃蕩 八大業者連菸灰缸都收起來
國內某幫派舉辦春酒餐會特選高䠷年輕女子迎賓，引起社會大眾側目，警方為此全面實施威力掃蕩專案，彰化縣田中警分局一連掃蕩3天，八大行業聽到風聲都比平日還守法，獲知警方「臨檢」所有違法項目，連菸灰缸都趕快收起，避免觸犯營業場所不得吸菸等法令。
田中警分局3月9日到今天晚間，每天由分局長帶隊執行威力掃蕩專案勤務，通令轄區派出所和分駐所「系統性掃黑」，擴大臨檢對田中區三鄉鎮的18家KTV、酒店、小吃部和黑道幫派經營、依附、圍事、賴以為生的八大行業場所。員警進入其中兩家店發現有顧客吸菸，當場詢問和做筆錄，將依送縣政府裁罰。消息傳開，八大行業業者連菸灰缸都收起來。
據了解，田中警分局將持續掃蕩一個月，到四月上旬為止，未來還會不定期臨檢。田中警分局長簡龍宏今天表示，發現有涉及危害治安的違法和違規情事，警方會立即聲請搜索票執行搜索，如發現行政違規就報請縣政府裁處，從刑法與行政處分雙管齊下阻斷黑幫經濟來源。
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