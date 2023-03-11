花蓮檢警破獲月息20分重利暴力集團 連3天臨檢掃蕩黑幫

花蓮檢警日前破獲暴力犯罪集團，逮捕杜姓主嫌等多名犯嫌，再向上溯源，逮捕經營地下錢莊的幕後蘇姓金主與集團成員共7人，依組織犯罪防制條例等罪嫌送辦；另外，縣警局長呂世明、副縣長顏新章昨天深夜率領上百名警力，到易有幫派經營、依附、圍事的酒店、夜店等38處易滋事場所臨檢，大大壓制黑幫氣焰。

縣警局表示，近日黑幫在高檔酒店明仁會高調辦大型春酒，引起社會大眾關注，警政署長黃明昭要求將幫派列為全力蒐報、全面掃蕩目標。

花蓮檢警上月破獲天道盟太陽會杜姓男子為首的暴力討債集團，逮捕杜等7嫌，依違反組織犯罪防制條例、傷害、妨害秩序、毒品危害防制條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，並成功將杜嫌聲押獲准。

花蓮縣刑警大隊持續向上溯源，近日再掌握集團幕後蘇姓金主，兵分7路在花蓮市、吉安鄉等地，將37歲蘇嫌及6名集團成員拘提逮捕，查獲空氣長槍2把、借款本票7張、借款契約書6張、手機9支等證物，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇、重利等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

刑大大隊長郭有志說，蘇嫌涉嫌經營地下錢莊，以月息20分的重利放貸，也就是若借10萬元，先扣2萬利息，每個月再收2萬利息，借一年要還24萬利息，還不包含本金。

警方指出，暴力集團對被害人層層扒皮，不還錢就言詞恐嚇甚至到被害人家中砸屋痛毆，直到被害人被壓榨光，再要求介紹其他人來借錢，「抓交替」才能脫身，目前清查至少6、7人受害。

除阻斷金流、瓦解黑幫重利暴力犯罪集團，花蓮警方配合警政署政策，10日起一連3天，展開全縣性威力掃蕩專案，昨天深夜由副縣長顏新章、縣警局長呂世明率113名警力，強勢臨檢38處酒店、夜店、卡拉OK等易滋事場所。

玉里警分局昨天也由分局長林俊廷帶隊，到轄內娛樂場所實施高強度臨檢，宣導不允許店內有幫派分子打架滋事、販毒、槍砲、酒後駕車、性交易等違法情事，並與負責人建立安全迅速聯絡機制。