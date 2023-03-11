新北轎車自撞駕駛逃離 遺留百萬現金及製毒原料
新北市三重警分局今天表示，一輛汽車的駕駛疑自撞路燈後逃離，車內有新台幣100多萬元現金及疑似毒品原料等。警方正依據車號與監視器等追查駕駛，並檢驗疑似毒品原料的成分。
三重警分局厚德派出所所長廖廷浩今天上午在提供的影片中表示，10日上午9時許獲報，指稱三重區仁愛街112巷發生車輛自撞事故；警方獲報後，立即派員警趕赴現場。
警方表示，調查發現車禍事故為白色轎車疑自撞路旁路燈，造成路燈底座毀損，但駕駛已離開現場。經查看車內發現有新台幣147萬餘元、存摺2本、吸食器1組、疑似毒品原料7包共14罐、疑似毒品結晶夾鏈袋2包及疑似製毒工具一批。
警分局對此成立專案小組，派遣鑑識人員到場採證，同時調閱現場周遭監視器畫面，依據車號與監視器畫面持續追查駕駛到案說明案情。
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