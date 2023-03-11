快訊

經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉 見這幕嘆：美國球迷最無聊

為何侯友宜遲不表態選總統？「黨的家務事先處理好」

獨／昔線民案宣布「三退」 黃國書曝為何2024仍想扛責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／金門警方執行威力掃蕩幫派 共查獲33件案件

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

為穩定治安，內政部警政署於本月9日至12日間，全國同步實施「威力掃蕩」勤務打擊黑道幫派金門警方也配合，針對轄內卡拉OK、KTV、酒店及小吃部等易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，以優勢警力執行威力掃蕩勤務，從3月1日起迄今，共查獲33件案件，逮到44人，成果豐碩。

金門縣警局表示，此項專案針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生行業處所、易滋事場所，執行威力掃蕩臨(路)檢勤務，對蓄意挑戰公權力及街頭暴力聚眾鬥毆等不法分子絕不寬貸，以遏止黑幫所有不法分子囂張氣焰，檢肅黑道分子及其不法活動為目前治安重點工作，

金門縣警察局日昨針對轄內卡拉OK、KTV、酒店及小吃部等易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，以優勢警力執行威力掃蕩勤務，加強緝毒、肅槍與掃黑工作，機先防範治安事件之發生。更於專案期間全力投入60名警力針對治安熱點19個處所，檢肅轄內組合分子、查緝非法槍械、毒品、詐欺、暴力案件暨嚴辦聚眾鬥毆等工作，以展現打擊暴力犯罪並掃蕩黑道幫派之決心。

警方也透露，從3月1日起迄今，實施「幫派組合專案臨檢」勤務，共查獲詐欺案件26件35人、竊盜1件1人、酒駕公危3件3人、毒品案3件3人、通緝犯2人。

金門縣警察局長盧廷彰表示，對幫派零容忍，針對任何暴力案件均深入追查幕後不良幫派、組織，刨根溯源，加強掃蕩，斬斷金流，絕不手軟，警方將針對轄內各項不法犯罪行為，嚴正執法捍衛公權力，強化金門的治安維護工作。

金門警方針對轄區內卡拉OK、酒店及小吃部等場所，執行威力掃蕩勤務，共查獲33案。圖／警方提供
金門警方針對轄區內卡拉OK、酒店及小吃部等場所，執行威力掃蕩勤務，共查獲33案。圖／警方提供
金門警方針對轄區內卡拉OK、酒店及小吃部等場所，執行威力掃蕩勤務。圖／警方提供
金門警方針對轄區內卡拉OK、酒店及小吃部等場所，執行威力掃蕩勤務。圖／警方提供
金門警方針對轄區內卡拉OK、KTV、酒店及小吃部等易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，執行威力掃蕩勤務。圖／警方提供
金門警方針對轄區內卡拉OK、KTV、酒店及小吃部等易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，執行威力掃蕩勤務。圖／警方提供
金門警方實施「幫派組合專案臨檢」勤務，共出動投入60名警力。圖／警方提供
金門警方實施「幫派組合專案臨檢」勤務，共出動投入60名警力。圖／警方提供

幫派 金門 鬥毆

延伸閱讀

金門失蹤士兵被陸方救起 王定宇：先把人帶回查明真相

金門上兵游至對岸 網抓2戰犯「提前退伍」

繼林毅夫後第二人？金門失蹤軍人傳游往大陸 陸委會：國防部釐清中

傳金門失聯上兵被陸救起 江啟臣：國軍問題大、總統應負責

相關新聞

買、賣家都被騙！男子三方詐 大玩兩面手法騙錢

陳姓男子涉嫌以網購名義騙買家也騙賣家，以三方詐騙模式，大玩兩面手法從中騙錢，板橋警方本月9日在新北市三重區查獲到案，依詐...

影／金門警方執行威力掃蕩幫派 共查獲33件案件

為穩定治安，內政部警政署於本月9日至12日間，全國同步實施「威力掃蕩」勤務打擊黑道幫派，金門警方也配合，針對轄內卡拉OK...

黑道辦春酒惹議 北市刑大：欣見北市旅館商業同業公會支持警方

由於近期黑道幫派辦春酒，影響社會形象，台北市旅館公會基於「經濟發展及社會和諧」呼籲刑事警察局及台北市警察局，透過旅館公會...

影／不要包圍旅館！旅館公會求警察：沒辦法做生意

「不要包圍旅館！」針對近日旅館業者接受客戶辦理春酒，引起警察包圍旅館進行盤查，影響旅館營運，所造成的社會爭議，台北市旅館...

影／駕車自撞路燈人跑了 車搜出147萬現鈔毒品原料

今天上午9時許，一輛休旅車行經新北市三重區仁愛街112巷，不慎自撞路旁路燈，造成路燈底座、汽車車頭保險桿毀損。警方獲報派...

高雄警網上巡邏發現販毒軌跡 男毒販拒捕警擦傷

高雄市岡山分局日前發現網路上一張姓男網友暱稱「某地區裝備商」，利用通訊軟體張貼疑似販毒暗語，經警蒐證得知，22歲張男將在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦