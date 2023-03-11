影／金門警方執行威力掃蕩幫派 共查獲33件案件

為穩定治安，內政部警政署於本月9日至12日間，全國同步實施「威力掃蕩」勤務打擊黑道幫派，金門警方也配合，針對轄內卡拉OK、KTV、酒店及小吃部等易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，以優勢警力執行威力掃蕩勤務，從3月1日起迄今，共查獲33件案件，逮到44人，成果豐碩。

金門縣警局表示，此項專案針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生行業處所、易滋事場所，執行威力掃蕩臨(路)檢勤務，對蓄意挑戰公權力及街頭暴力聚眾鬥毆等不法分子絕不寬貸，以遏止黑幫所有不法分子囂張氣焰，檢肅黑道分子及其不法活動為目前治安重點工作，

金門縣警察局日昨針對轄內卡拉OK、KTV、酒店及小吃部等易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，以優勢警力執行威力掃蕩勤務，加強緝毒、肅槍與掃黑工作，機先防範治安事件之發生。更於專案期間全力投入60名警力針對治安熱點19個處所，檢肅轄內組合分子、查緝非法槍械、毒品、詐欺、暴力案件暨嚴辦聚眾鬥毆等工作，以展現打擊暴力犯罪並掃蕩黑道幫派之決心。

警方也透露，從3月1日起迄今，實施「幫派組合專案臨檢」勤務，共查獲詐欺案件26件35人、竊盜1件1人、酒駕公危3件3人、毒品案3件3人、通緝犯2人。