行車糾紛機車騎士遭砍傷手腳 警：涉案9人送辦
台北市北投區日前發生汽機車追逐，1名機車騎士遭人砍傷手腳後，被丟在醫院外無生命危險，警方循線通知涉案高姓男子等9人到案送辦。雙方稱是行車糾紛，警方不排除另有隱情。
台北市警察局北投分局今天指出，10日凌晨2時許，接獲中央南路2段附近有多人追逐1人糾紛，員警前往處理時，相關人已不在現場，後續接獲醫院通知，有人因刀傷送醫，派員前往了解。
警方查出，31歲張姓男子10日凌晨騎機車行經中央南路2段附近時，被2輛汽車從後方追逐，後續遭對方持刀砍傷手腳並被丟在醫院外。
警方表示，被害人稱是因行車糾紛，雙方發生爭執，才遭對方持刀、棍棒攻擊，調監視器畫面掌握涉案的為24歲高姓男子等9人。
警方掌握身分後，當天通知涉嫌施暴的高姓男子等9人到案，他們供稱是因行車糾紛才動手，對此說法警方持保留態度，並查出高男等人無幫派背景。
警詢後依傷害、妨害自由及聚眾鬥毆等罪嫌把高姓男子等9人移送士林地檢署偵辦，將擴大清查案發原因。北投分局指出，任何以暴力傷人或聚眾脅迫案，一定嚴查究辦，不容許任何人滋擾作亂挑戰法律。
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