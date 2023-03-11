男子狂喝薑母鴨熱湯 女友叩他開車載人也連坐挨罰

台南市警二分局昨夜在中西區金華路路檢時，發現1輛轎車遇紅燈超越停止線，26歲邱姓男子因女友call他開車來載她回家，但因散發酒氣且有酒容，經酒測超標，他說，晚間食用許多薑母鴨熱湯，前後加入約5瓶米酒來增加味道，被依公共危險罪嫌送辦外，同車女友也遭舉發挨罰。

警方調查，今天凌晨3時許在金華路執行同步路檢時，發現1輛轎車遇紅燈超越停止線，原來是準備紅燈右轉，但突然發現警方路檢點才緊急剎車。經員警上前瞭解，駕駛邱男全身散發濃厚酒味且有酒容，直說「不好意思」。

他表示，昨天夜間8時晚餐時食用許多薑母鴨的熱湯，前後加入約5瓶米酒來增加味道，原已在家休息，但接獲女友電話，才又外出接載她返家途中。然而，他沒想到開車距家門僅剩500公尺，竟碰到警察路檢遭攔，且酒測值超標。

邱男為員警帶回依公共危險罪嫌送辦外，同車乘客的女友也連坐，員警依交通管理處罰條例舉發，將面臨6000元至1萬5000元的罰鍰。

台南市警二分局昨晚9時起針對幫派組合易圍事行業場所、經常聚集出入及易有犯毒PUB、酒店、KTV、夜店等6處場所實施威力掃蕩臨檢工作，且同步在周邊道路實施口袋式強力路檢。首日查獲詐欺車手1名、毒品案2件2人、公共危險送辦3件3人、偵破竊盜案2件2人。