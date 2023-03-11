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買、賣家都被騙！男子三方詐 大玩兩面手法騙錢
陳姓男子涉嫌以網購名義騙買家也騙賣家，以三方詐騙模式，大玩兩面手法從中騙錢，板橋警方本月9日在新北市三重區查獲到案，依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後昨向法院聲押獲准。
板橋警分局偵查隊蒐集165反詐騙平臺大數據，抽絲剝繭，分析被害人遭詐騙受害情形，發現多起被害案件均是遭臉書暱稱「Chen Chen」之人所騙，鎖定落腳三重區自強路2段的陳姓男子（39歲）涉有重嫌，本月9日持新北地檢署拘票拘捕到案。
據了解，陳男先在社群平台扮演「假賣家」謊稱要販售電動機車配件高價商品給買家A，另一方面又扮演消費者向賣家B下單購買低價商品，取得賣家B匯款帳號後，提供給買家A匯款，確認買家A匯款後，再向賣家B佯稱匯錯款項，要求當面退還多匯的金額，賣家B完全被蒙在鼓裡，依約出貨後反遭買家A報警提告詐欺。
警方查出陳男涉嫌大玩買空賣空的詐騙手法，還導致未出貨還退款的善意第三方銀行帳號遭列警示，無端遭受嚴重損失，這就是典型的「三方詐騙」、「三角詐欺」手法。
板橋警分局長黃南山提醒，網路購物因具隱匿性，缺乏實名及保障機制，容易變成詐欺集團使用的犯罪工具，民眾最好選擇有信譽的購物平台進行交易，透過平台指定的方式付款，對買賣雙方皆有保障，若為省下手續費或貪便宜而進行場外交易，結果可能得不償失。
他表示，民眾如有遇類似臉書社團、Line社群等宣稱「二手便宜賣、出清」等情境，千萬不要以為撿到寶，在匯款前要再審慎確認或撥打165反詐騙專線諮詢，警方也會持續全力打擊詐欺犯罪，依法嚴辦，守護民眾財產安全。
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