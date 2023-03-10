影／駕車自撞路燈人跑了 車搜出147萬現鈔毒品原料

今天上午9時許，一輛休旅車行經新北市三重區仁愛街112巷，不慎自撞路旁路燈，造成路燈底座、汽車車頭保險桿毀損。警方獲報派員趕抵，駕駛已不在現場，警將車拖至保管場，赫見車內竟有台幣上百萬現鈔、及疑似毒品原料、製毒工具，當場查扣。目前警方正循線追緝犯嫌到案說明。

據了解，今天上午9時12分左右，一輛白色休旅車，行經新北市三重區仁愛街112巷1號前，突然失控自撞一旁路燈燈桿，導致汽車車頭保險桿斷裂、路燈底座毀損，還撞倒人行道機車，駕駛自行走出車外，卻沒有留在現場處理，而是拎著一只包包快速離開現場。

轄區警方獲報趕抵，先將肇事車拖回保管場，經警查看車內，發現車內一只行李箱內，竟有147萬3500元現鈔、存摺兩本、吸食器1組、疑似毒品原料共14罐、毒品結晶夾鏈袋2包及疑似製毒工具1批，當場查扣送驗。