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高雄警網上巡邏發現販毒軌跡 男毒販拒捕警擦傷
高雄市岡山分局日前發現網路上一張姓男網友暱稱「某地區裝備商」，利用通訊軟體張貼疑似販毒暗語，經警蒐證得知，22歲張男將在市區某宮廟前進行交易，隨即派員埋伏佈署逮捕張男，起獲毒品咖啡包10包、販毒手機1支，全案移送橋頭地方檢察署偵辦。
據悉，張男平時在高雄市湖內區工作，3月8日下午2時許，張男利用暗號疑似正在販毒時，岡山分局網路巡邏警員順勢與他交涉買賣地點，果然，張男依約在某宮廟前欲交付毒品時，警方隨即上前盤查。
警方指出，在緝捕過程中，張男強力抗拒企圖脫逃，並騎乘機車逃逸，導致警員右手多處擦挫傷，經奮力壓制才將張男逮捕上銬，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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