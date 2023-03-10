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台中連4天掃黑 臨檢酒店也有大批低胸禮服辣妹

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

警方臨檢酒店，有多名低胸禮服辣妹，均配合警方檢查。記者曾健祐／翻攝
警方臨檢酒店，有多名低胸禮服辣妹，均配合警方檢查。記者曾健祐／翻攝
黑幫春酒衝擊社會觀感，警方執行全國掃蕩，台中西屯區酒店、電子遊藝場林立，警方昨執行第一波威力掃蕩，前往海派、菲力國王及Ｍuse等3間場所臨檢，查獲3名男子各持有K菸、K他命等毒品，在海派酒店執勤時，還有多名低胸禮服身材火辣小姐，氣勢不輸北市旗袍辣妹。

台中第6分局指出，昨晚由分局長賈立民率隊到多家易滋事場所執行高強度擴大臨檢，包括海派酒店、菲力國王電子遊藝場，以及Ｍuse夜店，同時也在重要路段定點路檢。

其中，何安派出所在惠中路、市政北一路口路檢，查獲31歲林姓男子持有2支K菸，市政派出所盤查自小客車，19歲林姓男持有7包K他命、35包毒咖啡包及1個K盤，同車右前座24歲吳姓男子持有1包K他命、1支K菸及1個K盤。

6分局說，昨起一連4天掃蕩，籲請餐飲業者對幫派舉辦大規模餐會活動應全力配合警方臨檢查緝，勿讓黑幫滋擾社會秩序。

警方臨檢酒店，有多名低胸禮服辣妹，均配合警方檢查。記者曾健祐／翻攝
警方臨檢酒店，有多名低胸禮服辣妹，均配合警方檢查。記者曾健祐／翻攝
警方臨檢酒店，有多名低胸禮服辣妹，均配合警方檢查。記者曾健祐／翻攝
警方臨檢酒店，有多名低胸禮服辣妹，均配合警方檢查。記者曾健祐／翻攝
警方臨檢酒店，有多名低胸禮服辣妹，均配合警方檢查。記者曾健祐／翻攝
警方臨檢酒店，有多名低胸禮服辣妹，均配合警方檢查。記者曾健祐／翻攝

臨檢 酒店 毒品

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