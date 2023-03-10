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為賺500元 男子跨區宅配毒品卻等到警察上門
台南市警四分局育平派出所所長吳尚謙昨晚帶班巡邏，發現20歲鄒姓男子獨自站在汽車旅館外附近路口四處張望，看到巡邏車經過，卻又刻意低頭迴避，停車盤查後在身上起出K他命1包5.1公克，他聲稱受友人所託，騎機車把毒品從北區送到安平區，還沒到對方聯絡，卻先等到了警察。
育平所所長吳尚謙，平日即有「衝組ㄟ」的稱號，執行巡邏、臨檢時，不曾放過任何蛛絲馬跡，他憑其從警以來的豐富經驗，帶領著育平所員警，盤查可疑人車，連續查獲多件毒品、通緝案。
昨晚11時50分所長帶班巡邏，與警員江麟峰2人，在安平區郡平路、育平路一帶汽車旅館周邊逡巡，見鄒男獨自站在汽車旅館外附近路口四處張望，看到巡邏車經過卻又刻意低頭迴避，即停車上前盤查，果然鄒男身上起獲K他命1包重5.1公克。
家住玉井的鄒男向員警表示，是受友人所託，以500元的代價，騎機車把毒品從北區送到安平區的汽車旅館外，等候電話聯絡，還沒等到對方聯絡，卻先等到了警察。最後被依涉毒品危害防制條例移送法辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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