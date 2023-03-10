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為賺500元 男子跨區宅配毒品卻等到警察上門

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

安平派出所所長吳尚謙等人見鄒男獨自站在汽車旅館外附近路口四處張望，看到巡邏車經過卻又刻意低頭迴避，停車上前盤查，果然在鄒男身上起獲K他命。圖／本報資料照
安平派出所所長吳尚謙等人見鄒男獨自站在汽車旅館外附近路口四處張望，看到巡邏車經過卻又刻意低頭迴避，停車上前盤查，果然在鄒男身上起獲K他命。圖／本報資料照
台南市警四分局育平派出所所長吳尚謙昨晚帶班巡邏，發現20歲鄒姓男子獨自站在汽車旅館外附近路口四處張望，看到巡邏車經過，卻又刻意低頭迴避，停車盤查後在身上起出K他命1包5.1公克，他聲稱受友人所託，騎機車把毒品從北區送到安平區，還沒到對方聯絡，卻先等到了警察

育平所所長吳尚謙，平日即有「衝組ㄟ」的稱號，執行巡邏、臨檢時，不曾放過任何蛛絲馬跡，他憑其從警以來的豐富經驗，帶領著育平所員警，盤查可疑人車，連續查獲多件毒品、通緝案。

昨晚11時50分所長帶班巡邏，與警員江麟峰2人，在安平區郡平路、育平路一帶汽車旅館周邊逡巡，見鄒男獨自站在汽車旅館外附近路口四處張望，看到巡邏車經過卻又刻意低頭迴避，即停車上前盤查，果然鄒男身上起獲K他命1包重5.1公克。

家住玉井的鄒男向員警表示，是受友人所託，以500元的代價，騎機車把毒品從北區送到安平區的汽車旅館外，等候電話聯絡，還沒等到對方聯絡，卻先等到了警察。最後被依涉毒品危害防制條例移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

鄒男表示，是受友人所託，以500元的代價，騎機車把毒品從北區送到安平區的汽車旅館外，等候電話聯絡，還沒等到對方聯絡，卻先等到了警察。圖／本報資料照
鄒男表示，是受友人所託，以500元的代價，騎機車把毒品從北區送到安平區的汽車旅館外，等候電話聯絡，還沒等到對方聯絡，卻先等到了警察。圖／本報資料照

毒品 警察

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