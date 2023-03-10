雲警擴大掃蕩特定場所 不到一天揪17犯罪案逮17人

雲林斗六警分局即日起擴大掃蕩轄內14處不法分子易聚集滋事特定場所及有危治安的場所。記者陳苡葳／翻攝 黑道幫派近期在社會上刻意壯大聲勢，引發不良觀感，雲林縣警察局大動作掃蕩，今起接連多日出動百名警力至全縣KTV、酒店、小吃部、不法分子及黑道幫派經營場所臨檢；斗六警分局也利用本周深夜時段擴大執勤，遏止街頭聚集滋事，治安零容忍。

雲林縣警察局長林故廷昨晚主持勤教時宣布即起啟動「全縣性幫派組合專案臨檢勤務」，召集霹靂小組及各警分局警力系統性掃黑，執行閉鎖式掃蕩及地毯式臨檢，此專案共計出動145人，並與縣府局處聯合稽查實施第3方警政，刑事、行政處分雙管齊下阻斷不法。

縣警局規畫執行臨檢42處所，巡邏19班次，目前已查獲11件11名通緝犯，妨害自由案3件3人，毒品案1件1人，詐欺案1件1人，竊盜案1件1人。

斗六警分局則針對轄內不法分子易聚集滋事特定場所及有危治安的場所共14處，實施密集性強力掃蕩擴大臨檢勤務，向業者宣導、約制，也呼籲業者一旦發現滋事、糾紛徵兆等事，應立即通知警方到場處理。 雲林斗六警分局即日起擴大掃蕩轄內14處不法分子易聚集滋事特定場所及有危治安的場所。記者陳苡葳／翻攝 雲林斗六警分局即日起擴大掃蕩轄內14處不法分子易聚集滋事特定場所及有危治安的場所。記者陳苡葳／翻攝 雲林縣警察局長林故廷（左二）宣布即起啟動全縣性幫派組合專案臨檢勤務。記者陳苡葳／翻攝