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男子停車怠速遭檢舉…警一查是通緝犯 已8、9個月不敢回家

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃男因為毒品案，被台南地檢署發布查緝，已經逃亡8、9個月，唯恐遭警查緝逮捕歸案，一直不敢回家，只能睡在車上、四處漂蕩。圖／讀者提供
黃男因為毒品案，被台南地檢署發布查緝，已經逃亡8、9個月，唯恐遭警查緝逮捕歸案，一直不敢回家，只能睡在車上、四處漂蕩。圖／讀者提供
台南市警第四分局昨晚獲報，在安平區安平路巷弄內有一輛轎車原地怠速很久，警方到場查察，叫醒車內昏睡43歲的黃姓男子，見他神色緊張，不願提出身分接受查詢，又藉故想回家拿證件，經警喝斥「你是不是通緝犯？」，一舉突破心防，黃才供出因毒品通緝，已經逃亡8、9個月。

警方調查，黃因為毒品案，被台南地檢署發布查緝，已經逃亡8、9個月，唯恐遭警查緝逮捕歸案，一直不敢回家，只能睡在車上、四處漂蕩。未料，他卻因停車怠速而露餡。

安平派出所副所長莊宏全、警員蔡汶萍、林宜萱等人將黃逮捕後，搜索其轎車，在駕駛座前置物盒內搜出海洛因1包重3.3公克，全案依毒品通緝案、違反毒品防制條例罪嫌等移送台南地檢署。

安平所昨晚11時接獲110派案，副所長莊宏全等人到場處理停車怠速案件，發現車內黃在駕駛座上昏睡，叫醒盤查時，見他神色緊張、身體抖動，不願提出身分接受查詢，而且講話顧左右而言他，又欲藉故回家拿證件，副所長當即喝斥「你是不是通緝犯？」，這才一舉突破其心防，只好乖乖認栽。

安平派出所副所長莊宏全等人到場處理停車怠速案件，發現車內黃姓男子在駕駛座上昏睡，叫醒盤查時，查獲毒品通緝犯。圖／讀者提供
安平派出所副所長莊宏全等人到場處理停車怠速案件，發現車內黃姓男子在駕駛座上昏睡，叫醒盤查時，查獲毒品通緝犯。圖／讀者提供

毒品 通緝 台南

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