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幫派組詐騙集團買千萬豪宅、百萬賓士 竹市警全扣了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

竹市警方昨晚動員展開幫派組合專案臨檢。記者張裕珍／翻攝
竹市警方昨晚動員展開幫派組合專案臨檢。記者張裕珍／翻攝
近日黑幫辦春酒以跑車、辣妹迎賓營造豪奢排場，引發關注。新竹市警察局3月以來啟動「幫派組合專案臨檢」勤務，1周逮獲124人，昨晚更動員120名警力專案臨檢酒店等處，近日更破獲幫派組成的詐騙集團，查扣幹部以犯罪所得購買的千萬豪宅跟賓士車，斷絕黑道金流。

新竹市警察局指出，去年結合市政府各局處執行八大行業聯合稽查，累計查獲22件黑幫圍事處所，績效占全國非六都10縣市中總數33%，第三方警政績效為全國非六都10縣市第一名，有效斷絕黑道金流。

竹市警第二分局最近也查扣幫派犯罪所得房屋1幢及進口轎車1輛。據了解，警方接獲民眾檢舉有幫派組成詐騙集團行騙，被害人損失金額高達5千萬元，警方循線剿滅並清查出集團幹部行騙過豪奢生活，不僅在台中置產買千萬豪宅，還買高級賓士車代步，獲法院裁定查扣相關財產。

今年3月1日起迄今，新竹市警察局也針對轄區內酒店、夜店、電子遊藝場、汽車旅館等場所實施「幫派組合專案臨檢」勤務，統計偵破各類重大刑案，查獲詐欺案件50件65人、竊盜案19件20人、酒駕公危19人、毒品案23件27人、通緝犯21人。

其中，竹市警方還從查獲施用毒品案件中，不斷向上溯源進而再查獲9名毒販，並查扣新興毒品彩虹菸935支及安非他命毒品74公克，強調有效防制毒品殘害青少年市民朋友，有效打擊販毒集團氣焰、維護社會治安。

警察局長張素菱表示，警方除實施密集性擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步路檢，發現違法立即執行掃蕩，強力約制衝突及聚眾鬥毆，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活。

她也強調，同時會展開系統性掃黑且向上刨根、斷絕金源，與市府相關局處聯合稽查，實施第三方警政，以刑事及行政處分雙管齊下，阻斷幫派分子經濟來源，以展現政府淨化治安及穩定民心決心。

竹市警方昨晚到轄內幫派成員所經營、圍事等依附處所實施全面性臨檢。記者張裕珍／翻攝
竹市警方昨晚到轄內幫派成員所經營、圍事等依附處所實施全面性臨檢。記者張裕珍／翻攝
竹市警方昨晚到轄內幫派成員所經營、圍事等依附處所實施全面性臨檢。記者張裕珍／翻攝
竹市警方昨晚到轄內幫派成員所經營、圍事等依附處所實施全面性臨檢。記者張裕珍／翻攝
竹市警方查扣幫派組詐騙集團購買的賓士名車。記者張裕珍／翻攝
竹市警方查扣幫派組詐騙集團購買的賓士名車。記者張裕珍／翻攝

幫派 臨檢 毒品

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