竹聯幫明仁會春酒隔天 仁堂製毒工廠遭警破獲6人落網

竹聯幫仁堂明仁會日前舉辦春酒活動，引起社會關注，警方積極介入，近日偵蒐仁堂成員所組製毒工廠，查獲蘇姓男子等6名犯嫌到案，查扣毒品咖啡包，K他命、毒品原料、改造槍彈等證物，詢後依法送辦。

警方調查，以29歲蘇姓男子為首的6名犯嫌，以組織製毒工廠為利，購入大量K他命、即溶包，加工成毒品咖啡包販售牟利。

台北市中山分局獲報後介入蒐證，3月7日持票前往新北市林口區、汐止區搜索，查獲蘇姓男子等6名男子，查扣毒品K他命8包、混和原料1批、毒品咖啡包337包，包裝袋、電子磅秤等證物，詢後依違反毒品為害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

據悉，蘇姓男子等人有竹聯幫仁堂背景，警方發動搜索前夕，就是竹聯幫仁堂明仁會春酒活動，後續引發社會關注，警方大動作掃蕩黑幫，立即偵破該製毒工廠，也是警方展現強勢作為。

警方呼籲，絕不容許黑幫挑戰公權力，警察打擊黑道絕不手軟，將全力肅清，持續深入打擊幫派犯罪，也呼籲大眾，若發現不法幫派活動，應立即通知警方查緝，以維護治安。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885