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影／「毒製」果凍糖果奶茶 警宣導 孩童大喊：會死翹翹

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

毒品說不，從小扎根！有鑑於新興毒品樣貌氾濫，大雅警分局員警前天走入轄區幼兒園，向幼童解說不要隨意服用陌生人提供食物，更拿出毒品製成的毒品軟糖、糖果與沖泡飲等毒食品，當警方詢問，吃毒品會怎麼樣？幼童高聲回答，「會死翹翹」，活力宣誓向毒品說不。

大雅警分局前天走入潭子孟昇幼兒園進行預防犯罪宣導，偵查隊警員張百慧先介紹男警員身上的制服與裝備，詢問小朋友，警察帽子上的動物是甚麼？小朋友童趣回答，「小鳥」、「老鷹」、「是金(色)小鳥啦！」逗翻全場，張細心解說，這隻小鳥名稱叫做鴿子，和平鴿是警察的象徵，警察會守護大家、抓住壞人。

接下來，張百慧拿出以毒品製成的軟糖、糖果、果凍、毒咖啡包、毒奶茶等新興毒製品，並向幼童詢問，吃毒品會怎樣？小朋友紛紛大聲說，「會死翹翹！」，警方也宣導不要隨便拿取陌生人的東西、不可以單獨外出等觀念。

大雅警分局分局長劉雲鵬提醒，員警走入幼兒園舉辦活動，就是希望小朋友無須懼怕警察，如果走失或遇到困難，「警察叔叔、阿姨可以幫助你」，也呼籲家長向幼童灌輸正確觀念，警民一同守護健康安全家園。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

大雅警分局員警向幼童解說，不要隨意服用陌生人提供食物，拿出毒品製成的毒品軟糖、糖果與沖泡飲等毒食品，幼童高聲回答，「會死翹翹」，向毒品說不。圖／台中市警察局大雅分局提供
大雅警分局員警向幼童解說，不要隨意服用陌生人提供食物，拿出毒品製成的毒品軟糖、糖果與沖泡飲等毒食品，幼童高聲回答，「會死翹翹」，向毒品說不。圖／台中市警察局大雅分局提供
大雅警分局員警向幼童解說，不要隨意服用陌生人提供食物，拿出毒品製成的毒品軟糖、糖果與沖泡飲等毒食品，幼童高聲回答，「會死翹翹」，向毒品說不。圖／台中市警察局大雅分局提供
大雅警分局員警向幼童解說，不要隨意服用陌生人提供食物，拿出毒品製成的毒品軟糖、糖果與沖泡飲等毒食品，幼童高聲回答，「會死翹翹」，向毒品說不。圖／台中市警察局大雅分局提供
大雅警分局員警向幼童解說，不要隨意服用陌生人提供食物，拿出毒品製成的毒品軟糖、糖果與沖泡飲等毒食品，幼童高聲回答，「會死翹翹」，向毒品說不。圖／台中市警察局大雅分局提供
大雅警分局員警向幼童解說，不要隨意服用陌生人提供食物，拿出毒品製成的毒品軟糖、糖果與沖泡飲等毒食品，幼童高聲回答，「會死翹翹」，向毒品說不。圖／台中市警察局大雅分局提供

毒品 警察 幼兒園

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