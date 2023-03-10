中壢警攻破市區百家樂 20名長腿辣荷官移送超養眼

桃園中壢警分局破獲市區百家樂賭場，美女荷官移送畫面超養眼。記者翁唯真／攝影 桃園中壢警分局昨清晨破獲職業賭場。這處藏身於中壢火車站附近市區大樓內10樓的百家樂職業賭場，警方於半年前接獲情資掌握狀況，並成立專案小組，一舉攻破，共查獲工作人員34人及賭客11人，並查扣現金301萬8678元，籌碼代幣共計1 億5759萬餘元、監視器鏡頭、主機等相關涉賭證物，昨警方下午將約20名長腿辣妹荷官依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法送辦。

該百家樂職業賭場去年8月開張，警方便接獲情資，並成立專案小組，透過臨檢、埋伏蒐證，慢慢熟知百家樂內部情形，9日凌晨趁2名門口把風人員交接班之時，派出50名警力一舉攻破，查獲工作人員34人及賭客11人，昨下午約20名長腿荷官被移送至桃園地檢署。

據了解，百家樂過去都集中在交通便利又偏僻的地方，設在市中心又鄰近火車站的大樓內相對少見；不過此賭場環境乾淨整潔，裝潢也相當新穎，確實是開張不久而已。

中壢警分局表示，強化掃蕩黑幫，清查轄內可能潛藏的賭博機房、大型賭場及幫派經常活動等高風險處所，經探訪轄內疑有百家樂職業賭場，以科技跟監埋伏蒐證，報請桃園地檢署指揮並檢附相關事證向桃園地院聲請搜索票，一舉攻破。