高雄警局長深夜衝酒店臨檢 女公關「美腿林」不見了

竹聯幫仁堂明仁會日前在台北大直萬豪酒店辦春酒，大批黑衣人聚集，還警方近日大動作壓制黑幫氣焰，高雄市警局今深夜展開威力掃蕩，由局長林炎田親自率隊，不過因近日警方掃蕩消息傳得風聲鶴唳，首間臨檢酒店生意平平，多為好友相聚，男客比女公關還多，酒店排排站的「美腿林」反而不見了。

高雄市警方今晚突發動擴大臨檢，強勢臨檢黑幫經營圍事或依附的酒店、夜店等營業場所；林炎田親自到苓雅分局主持勤前教育，表示絕不容許黑幫屢次挑戰公權力，林也強調警方將動員第三方警政，斬斷幫派經濟命脈。

深夜11時許，大批員警在苓雅區四維路一間知名酒店集結，動員進入各包廂臨檢。

但近日掃蕩黑幫的消息傳得風聲鶴唳，酒店來客熙熙攘攘，生意平平，未見女公關排排站的「美腿林」，反而是保三總隊帶來的警犬吸引大批媒體目光，警犬外表雖然凶狠，但仍讓不少客人直呼「可愛」，還有人想到自家寵物，像員警說「跟我家狗狗一樣。」

警方表示，統計今年2月止，共檢肅治平專案目標24人、隨附成員142人，較去年同期治平專案目標增加16人，附隨成員增加84人。壓制街頭暴力聚眾鬥毆案件，較去年同期發生減少6件，成效顯著。