警掃蕩黑幫拘提竹聯幫分子 查扣2枝改造槍、開山刀
竹聯幫仁堂明仁會日前辦春酒刻意壯大黑幫聲勢，警方全面靖城掃黑，北投分局今晚在轄區臨檢，同時偵查隊也持桃園地檢署拘票，拘提竹聯幫和堂成員許姓男子到案，查扣改造手槍2枝、子彈11顆等物，許男夜間停止訊問，明將依非法持有槍枝等罪嫌偵辦。
北投分局日前接獲情資，年約40歲疑竹聯幫成員的許姓男子，疑似擁槍自重，加上毒品、槍砲前科非累累，報請桃園地檢署指揮。警方今持檢察官核發拘票，在桃園龍泉五街住宅拘提許男，當場查扣改造手槍2枝、子彈11顆、彈頭1顆、開山刀1把，以及毒品吸食器1組，全案槍砲彈藥刀械管制條例、依毒品危害防制條例送辦。
北投分局9日夜間實施靖城掃黑暨幫派組合專案掃蕩臨檢，清查轄區KTV、卡拉OK、小吃店等，並強力掃蕩幫派經營、圍事及依附的行業場所，阻斷幫派分子經濟來源，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活。
北投分局強調，已責令所屬單位針對幫派零容忍，並呼籲國內商家業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩黑幫。
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