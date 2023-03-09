槍上膛！通緝犯開車衝撞害警受傷 高警局長親自問訊

身背槍砲等三條通緝身分的陳姓男子，今天上午拒檢衝撞警車，撞到牙醫診所樑柱停下，男警負傷將陳壓制逮捕，警方在他車上抄獲一把已上膛衝鋒槍及90手槍、40發子彈及少許毒品；警方意外抄獲一長一短槍械，警察局長林炎田親自問訊槍械來源，但陳堅不吐實，相當狡猾。

三民警二分局鼎金所員警李瑭蔚、吳柔榛，今天上午10時50分許，獲報三民區明誠一路220號前，有一輛黑色轎車未熄火、久停路旁紅線，駕駛在車上呼呼大睡，警方抵達後，發現男子坐在駕駛座毫無動靜。

警方當下對轎車拍窗關心，要求駕駛熄火接受盤查，駕駛佯裝身體不適，在警方不注意之際，直接倒車衝撞，隨後撞及路邊自小貨車、4輛機車及牙科診所前的騎樓中柱才停下。

當時站在警車旁的警員李醣蔚閃避不及，右腳擦挫傷，駕駛下車後欲逃離現場，李負傷將陳壓制在地，支援警網趕抵將陳逮捕。

警方清查陳男身分，發現陳於去年2月21日、5月16日及5月26日，分別因妨害秩序、槍砲及傷害案件，被橋頭院檢及高雄地院發布通緝。研判陳因身背3項通緝身分，才駕車大膽衝撞員警。

警方隨後在陳的轎車內查獲含2個彈匣的衝鋒槍1支、90手槍1支及子彈40發、空彈殼13發，另有安非他命2小包及FM2毒品3小包共重6公克等物。

副市長林欽榮及林炎田第一時間得知，前往鼎金所慰問受傷的李瑭蔚，並頒發慰問獎勵金關懷，肯定勇於執法的辛勞。

個性狡猾的陳落網，對於隨身攜帶已上膛的一長一短的槍械，林炎田當下親自問訊，槍械來源，但陳拒絕供述槍械來源。

警詢後陳通緝部分先解送歸案；警方另依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害公務等罪另案移送偵辦。