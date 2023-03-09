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黑幫台北高調舉辦春酒 基警專案臨檢52處所壓制氣焰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

黑幫高調舉辦「春酒」引發議論，警政署實施擴大臨檢壓制氣焰。基隆市警局昨晚10點到今天凌晨2點，前往52個治安熱點處所臨檢。今年專案期間並已查獲2把槍枝、10顆子彈及海洛因、安非他命等毒品，防幫派組織壯大聲勢。

基隆市警局昨晚執行安居緝毒專案，針對轄區內幫派成員經營、圍事等依附處所實施臨檢，展現警察維護治安，打擊犯罪的決心，宣示公權力不容挑戰，遏止不法分子蠢動。

警方共出動120名警力，在52個處所實施臨檢，加計前晚執行專案績效，合計偵破刑案23件，涉案23人，緝獲通緝犯1人。

基隆警一分局前天獲報林姓幫派分子持有槍械情資，持基隆地方法院核發搜索票到林的住處搜索，起獲改造槍枝2把、子彈10顆。

警二分局昨天也持搜索票，搜索破獲張姓等3名幫派分子，涉嫌製造、持有毒品，查獲一級毒品海洛英毛重1.27公克、二級毒品安非他命毛重10.16公克、新興毒品毛重181公克、含毒咖啡包120包、三級毒品卡西銅毛重120.51公克）、一粒眠71顆及吸食器、磅秤、分裝袋、封口機等證物。

市警局刑事警察大隊偵二隊執行網路巡邏，昨天循線查獲吳男種植毒品大麻，當場查扣大麻種子1包、大麻植株、大麻幼株及種植大麻等相關證物。

市警局長張樹德表示，決不允許幫派組織藉由婚喪喜慶等活動壯大聲勢，除第一時間壓制各項不法暴行，消滅氣焰，事後也會分析滋事分子背景資料，蒐集犯罪事證，積極以組織犯罪偵辦，並阻斷幫派分子不法所得，從源頭阻斷金流，維護治安。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

基隆市警局專案臨檢，查獲2把槍枝、10顆子彈及海洛因、安非他命等毒品。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局專案臨檢，查獲2把槍枝、10顆子彈及海洛因、安非他命等毒品。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局專案臨檢，查獲2把槍枝、10顆子彈及海洛因、安非他命等毒品。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局專案臨檢，查獲2把槍枝、10顆子彈及海洛因、安非他命等毒品。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局昨晚10點到今天凌晨2點，前往52個治安熱點處所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局昨晚10點到今天凌晨2點，前往52個治安熱點處所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局昨晚10點到今天凌晨2點，前往52個治安熱點處所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局昨晚10點到今天凌晨2點，前往52個治安熱點處所臨檢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局專案臨檢，查獲2把槍枝、10顆子彈及海洛因、安非他命等毒品。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局專案臨檢，查獲2把槍枝、10顆子彈及海洛因、安非他命等毒品。記者邱瑞杰／翻攝

毒品 幫派 大麻

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