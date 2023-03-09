槍砲通緝犯拒檢衝撞1警傷 警意外抄獲衝鋒槍及90手槍

高雄三民二鼎金派出所2名男女警員，今天上午近11時許，攔查路旁轎車，陳姓駕駛拒檢倒車衝撞警車，撞及牙醫診所樑柱停下，造成男警腳受傷，陳逃離遭警追上壓制，警方查出陳是槍砲等3罪的通緝犯，並在車上起出衝鋒槍、90手槍及40發子彈，及少許毒品等物。

三民警二分局鼎金所員警李瑭蔚、吳柔榛，今天上午10時50分許，獲報三民區明誠一路220號前，有一輛黑色轎車久停路旁紅線，警方抵達後，發現男子坐在駕駛座毫無動靜。

警方當下對轎車拍窗關心，要求駕駛熄火接受盤查，駕駛佯裝身體不適，在警方不注意之際，直接倒車衝撞，隨後撞及路邊自小貨車、4輛機車及牙科診所前的騎樓中柱才停下；當時站在警車旁的警員李醣蔚閃避不及，右腳擦挫傷，駕駛下車後欲逃離現場，被警方壓制在地。

警方清查陳男身分，發現他是橋頭地院去年2月21日發佈的妨害秩序通緝犯，另陳也是橋頭地檢去年5月16日發布的槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯，以及高雄地院去年5月26日發布的傷害通緝犯，陳身揹3項通緝犯，難怪駕車大膽衝撞員警。

警方隨後在陳男轎車內查獲含2個彈匣的衝鋒槍1支、90手槍1支及子彈40發、空彈殼13發，另有安非他命2小包及FM2毒品3小包共重6公克。

警方偵訊後，將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務及3件通緝案移送偵辦，並將持續溯源追查槍、毒來源，清查有無涉及其他不法案件。