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越南逃逸移工躲藏318天躲法眼 闖紅燈遭警意外逮獲毒品

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄大社日前潘姓越南籍男騎士違規紅燈右轉，巡邏警見狀遂上前盤查，過程中潘男神情緊張，辯稱不懂台灣交通規則，反被警識破是逃逸移工，身上還被查獲15包安非他命、33包咖啡包，依現行犯逮捕，全案詢後依違反毒品防制條例移送偵辦。

高雄市警局仁武分局大社分駐所警員3月5日下午5時許，正在中山路與和平路口執行交通崗勤務，發現27歲的越南籍潘男違規紅燈右轉，且潘側背包內藏一可疑鐵盒，當潘發現警方察覺到鐵盒後，神情更加緊張乾脆丟棄鐵盒趁隙逃跑，警見狀立即上前壓制。

警方指出，鐵盒內查獲15包安非他命（秤重含袋毛重65.54公克），警方連帶搜索潘身上側背包，查獲共計33包咖啡包（秤重含袋毛重54.65公克）。

經查證身分，潘男是逾期移工，原本是入境至台中，卻因迷上賭博而散盡錢財，因而逃往高雄躲藏，沒想到藏匿逾318天卻栽在警察執行交通勤務上。

仁武分局提醒，外籍移工在台應遵守本國法律，潘男依違反毒品防制條例，移送橋頭地檢署及移民署高雄專勤隊偵辦。警方對於毒品犯罪絕對採取「零容忍」的執法態度，提醒民眾切記遠離毒品誘惑，珍惜生命拒絕毒害。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

潘姓男子被發現鐵盒內藏有毒品，害怕逃跑遭警壓制。記者古和純／翻攝
潘姓男子被發現鐵盒內藏有毒品，害怕逃跑遭警壓制。記者古和純／翻攝
警方查詢潘姓男子的身分。記者古和純／翻攝
警方查詢潘姓男子的身分。記者古和純／翻攝

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