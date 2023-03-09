北市警局數位科技戰情中心今成立 蔣萬安揭牌

台北市警察局今天在台北市刑大成立「數位科技戰情中心」，希望運用智慧科技守護市民安全，台北市長蔣萬安、警察局長張榮興共同為戰情中心揭牌，並視察北市刑大偵三隊，日前破獲史上最大毒品倉庫並查獲超過1.4公噸毒品的成果。

警察局指出，「科技建警」是警察局持續推動的核心理念，陸續成立「數位鑑識實驗室」、「警用無人機隊」及各分局「科技偵查小隊」，體現運用科技強化犯罪偵防。

蔣萬安強調「犯罪零容忍」，要求警察局加強打擊犯罪，尤其是幫派組織、毒品、詐欺及街頭暴力等讓市民深惡痛絕等犯罪，務必要嚴加掃蕩。

「數位科技戰情中心」是統合警察局錄影監視系統等科技設備，搭配刑案情資協作機制，以提升犯罪偵防成效，聚焦組織性及連續性的幫派、毒品、詐欺、街頭暴力等犯罪，運用大數據進行犯罪趨勢分析，輔助治安決策，希望精準有效打擊犯罪。