台中民宅妻兒中刀兩死案 檢今相驗發現死者頭部遭重擊

台中市大里區民宅昨晚發生兩死命案，陳姓老翁返家時，發現妻子、兒子都中刀傷倒臥在三樓房內，兒子雙腳被繩子綑綁，檢察官今與家屬相驗，發現陳兒子頭部有反覆遭重擊傷勢，指示擇日解剖複驗。

台中地檢署檢察官洪明賢承辦此案，今天中午與劉姓女死者的丈夫、女兒、法醫等人，在台中殯儀館相驗，釐清死因。

檢察官與法醫在相驗時，十分謹慎，針對兩名死者身上的傷勢，都逐一拍攝、測量，花費約30分鐘才完成程序。

陳姓老翁面對採訪，不願多談，只說「非常無奈」，陳翁女兒則說，母親為照顧哥哥付盡心力，多年來需服用藥物，十分辛苦。

據查，61歲劉姓女子的致命傷在腹部，中了兩刀，右手腕則是意圖自殘的「猶豫傷」，陳姓死者的頭部則是有遭鈍器多次重擊頭部的傷勢，頸部也有刀傷，但致命傷在胸部。

檢察官在今天相驗後，已指示擇日解剖複驗，以釐清死因。

檢警調查，此案發生在昨晚7時許，66歲陳姓老翁返家時，發現妻子、兒子陳屍在三樓房間內，身有多處刀傷。

檢警調查，陳宅是三樓透天厝，一樓大門深鎖無破壞或外力侵入現象，室內未有翻動或財損，現場有2把水果刀、一把單柄雙頭的鎯頭和斧頭，還有陳妻吃的安眠藥殘盒，一排10顆已不見，以及門上疑有上吊使用皮帶，和1/3瓶高粱酒等。

另經調閱現場監視影像及陳姓屋主行車紀錄器，陳出門前尚見陳妻在家中客廳走動，陳及女兒外出工作至下班返家期間無外人進出陳宅。

據調查，陳姓屋主和妻子育有一對子女，四人同住，兒子因智能有問題且過動，生活無法自理，晚上偶還會尖聲驚叫，平日在家都在打手遊。陳姓屋主夫妻從事貼磁磚工作，外出工作時都會將兒子帶在身邊。

警方說，陳妻為了照顧兒子十分辛苦，陳父偶會罵兒子，兒子被罵都會找媽媽，兩人感情很好。但陳妻近年失眠並有憂鬱情形，已服藥10年，研判她因不堪長期照護兒子，身心俱疲，才造成人倫悲劇。

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台中大里昨晚發生兩死命案，檢察官洪明賢今天與家屬、法醫相驗，釐清死因。記者陳宏睿／攝影