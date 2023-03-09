北市警局長張榮興：將約制黑道炫耀行為
近期不少黑幫舉辦春酒，大張旗鼓邀請黑道人士參加，並安排旗袍辣妹迎賓，影響社會觀感；台北市警察局長張榮興，今天上午表示，黑幫高調炫耀，嚴重影響社會觀感不佳，也不符民眾期待，張榮興認為黑幫此舉是挑戰公權力，未來對於黑道的春酒或大型聚會，絕對不會允許這樣的行為再發生，台北市警察局宣告與黑道勢不兩立，對這些黑道活動將會強力執法，約制他們不能再有所謂的名車或辣妹等炫耀的行為。
張榮興也特別呼籲飯店業者，要配合警方維護社會治安，例如交通部觀光局標列的五星級飯店，業者的立場如果讓這些幫派有影響安全之虞，警方也是可以採取比較強勢的作為，警方會持續與飯店業者持續溝通。
張榮興說，對於黑道幫派將會展開一波波掃蕩，對於不法行為朝組織犯罪偵辦。同時針對黑幫賴以維生的圍事場所、據點或如酒店等行業，各警分局每天會持續規劃臨檢及蒐集情資等工作，昨天警方就安排兩百名警力擴大臨檢，查獲三名通緝犯，未來一星期將持續臨檢掃蕩。
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