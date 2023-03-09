黑幫辦春酒壯聲勢 警署怒令「還有要辦的想辦法取消」

太陽聯盟日前在五星酒店舉辦春酒，身材姣好的辣妹團吸晴。記者胡經周／攝影

竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟近日陸續舉辦春酒、壯大聲勢，引發警政署震怒，指「黑幫不應大喇喇刻意擺場面，這些都是社會所不容許，警察辦案再多，辛苦都被抹煞！」警署要求各縣市警局長要把手段拿出來，這就是他們的KPI績效，「若還要預備辦的，最好想辦法取消」

竹聯幫明仁會日前於台北大直萬豪酒店辦春酒，請來170名旗袍削肩長腿辣妹一字排開，迎賓黑幫成員，辣妹後方程排的保時捷等名車壯聲勢，引發外界譁然。

警政署長黃明昭指示「專案蒐報掃蕩」，據了解，警署內部因為黑幫壯勢引發外界爭議震怒，高層認為黑幫自己小規模聚會是他們的事，但不應公開辦大型春酒和壽宴，大喇喇刻意擺場面，是社會無法容許的事情。

警政署因此下令，要求各縣市警察局長這是他們的KPI（關鍵績效指標）與績效，把手段拿出來，不要再看到這種事情發生，如還有預備要辦的，最好想辦法讓它全取消。