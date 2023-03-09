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台中母子雙屍命案 警：母不堪照長期照護兒子的人倫悲劇

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區昨晚傳出母子雙屍命案，警方連夜調查，上午開記者會說，從現場監視錄影、父親行車紀錄，以及死者無抵禦傷等情狀研判，該案並無外力介入，加上兒子腳被綁縛，頭、喉部都是「猶豫傷」，僅胸部一刀是致命傷，疑是母親因長期照顧兒子，在身心俱疲下先用安眠藥將兒子迷昏殺害再自殺，檢察官還將進一步解剖相驗。

據指出，該案發生在昨天晚上6時許，陳姓屋主工作返家後，在三樓兒子房間內發現兒子（37歲）和妻子劉女（62歲）都已死亡。兒子躺在床上，雙腳和左手被童軍繩綁著，妻子則趴在一旁地上。他趕忙打119報案，救護人員抵發現母子兩人都已死亡，即轉報警方處理。

鑑識人員到場勘查發現，陳家是三樓透天屋，一樓大門深鎖無破壞或外力侵入現象，室內未有翻動或財損，現場有兩把水果刀、一把單柄雙頭的鎯頭和斧頭，還有陳妻吃的安眠藥殘盒，一排10顆已不見，以及門上疑有上吊使用皮帶，和1/3瓶高粱酒等。

另發現，兒子的左後腦有頓器傷，疑被鎯頭敲擊，喉部也疑被割傷，但兩傷都並不深入，屬於猶豫傷，但左胸的一刀則較深且致命。陳妻右手腕有自殘猶豫傷口，腹部則有2處嚴重刺傷，疑是自殺所為，而兩者均無抵禦傷，現場未發現打鬥痕跡。

另經調閱現場監視影像及陳姓屋主行車紀錄器，陳出門前尚見陳妻在家中客廳走動，陳及女兒外出工作至下班返家期間無外人進出陳宅。

據調查，陳姓屋主和妻子育有一對子女，四人同住，兒子因智能有問題且過動，生活無法自理，晚上偶還會尖聲驚叫，平日在家都在打手遊。陳姓屋主夫妻從事貼磁磚工作，外出工作時都會將兒子帶在身邊。

警方說，陳妻為了照顧兒子十分辛苦，陳父偶會罵兒子，兒子被罵都會找媽媽，兩人感情很好。但陳妻近年失眠並有憂鬱情形，已服藥10年，研判她因不堪長期照護兒子，身心俱疲，才造成人倫悲劇。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中市大里區昨晚傳出母子雙屍命案，警方連夜調查。圖／民眾提供
台中市大里區昨晚傳出母子雙屍命案，警方連夜調查。圖／民眾提供

兒子

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