黑道幫派高調辦春酒惹議 蔣萬安：不容黑道肆意橫行
近來黑道幫派陸續在觀光飯店高調舉辦春酒聚會引發熱議，台北市警察局上午舉行「數位科技戰情中心」成立儀式，台北市長蔣萬安出席啟動儀式。蔣萬安表示北市絕對強力執法，公權力絕對不容挑戰，絕對要務必嚴正的好好處理，維護台北市的治安，同時絕對不容許黑道肆意的猖獗、肆意橫行。
數位科技戰情中心結合大數據、監視系統等科技設備搭配刑案情資協作機制，提升偵防成效，打擊組織性及連續性的幫派、毒品、詐欺、街頭暴力等犯罪案件，台北市長蔣萬安今天上午出席啟動儀式，蔣萬安表示透過新的科技技術，數位的分析等，進行相關的打擊犯罪執法的手段，是非常重要的一環。成立戰情中心也是全國創新，藉由數位科技戰情中心，整合來自各方的情資，透過大數據的分析，預判可能的犯罪趨勢而提供各位更精準的打擊犯罪的決策。
針對近來黑幫高調辦春酒，請來辣妹、名車一字排開，蔣萬安受訪時表示，公權力絕對不容挑戰，他已經請台北市警察局一定要強力、務必地處理，維護台北市的治安，同時也絕對不容許黑道肆意橫行。
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