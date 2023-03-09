明仁會170名旗袍妹來自她公司！當20年孝女白琴 今成老闆

圖擷自劉君玲臉書

竹聯幫明仁會170名旗袍辣妹迎賓隊伍，引來輿論關注。而負責承接的人力公司也曝光，該「君玲人力公司」、「萬華愛哭惜陣頭中心」的老闆劉君玲，因父母相繼過世，從12歲開始即跟著外婆跳起傳統喪禮的牽亡魂陣，18歲開始唱孝女白琴，現年41歲的她，如今已是「君玲人力公司」的老闆。

根據《東森新聞》及《鏡週刊》報導，劉君玲唱孝女白琴已有20餘年，有台灣有史以來「最年輕的孝女」之稱，包括竹聯幫精神領袖陳啟禮、前總統馬英九母親秦厚修及藝人豬哥亮、巴戈的告別式，都是由她親自陪伴家屬哭完全程。

小時因父母雙亡不得已走上學習牽亡魂舞的路，爾後學著唱「孝女白琴」，包括劉君玲的阿嬤和媽媽，職業都是孝女白琴。成為孝女白琴第三代傳人的劉君玲，號召女子加入服務團隊成立不一樣的「女子軍團」，以旗袍或其他秀服的裝扮現身在各種婚喪喜慶的活動場合，將公司經由承接多元的活動不斷擴大。