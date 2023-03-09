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影／外籍移工涉毒日增 台南警扮工人逮7人「帶書」販毒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南善化警方獲報有外籍移工販賣毒品，昨天裝扮成維修工人攻堅，發現竟有外籍移工帶「書」逃跑，原來是將大量安非他命藏在「改裝書」內，查獲越南籍移工7人，其中4人為失聯移工、1人逾期居留，查扣安非他命約410公克、三級毒品甲基卡西酮粉末約1000公克、毒品咖啡包218包、喵喵膠囊毒品500粒、分裝設備1批、贓款29萬餘元。全案依毒品危害防制條例罪送辦。

善化分局表示，外籍移工日增，失聯、使用毒品狀況也逐漸增加，呼籲外籍移工千萬不要以身試毒，否則辛苦來台工作不僅無法造福家人，更是觸犯法網，須擔負刑責且遭強制驅逐出國，對身體健康更是禍害無窮。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工帶「書」逃逸。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工帶「書」逃逸。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工帶「書」逃逸。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工帶「書」逃逸。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝
台南警扮工人查緝7名外籍移工販毒，移工改裝「書」本成為藏毒容器。記者周宗禎／翻攝

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