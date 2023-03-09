署長宣誓掃黑 宜警深夜掃蕩幫派據點 查獲通緝、毒品犯等共20人

近日幫派連續舉辦春酒，警政署長黃明昭昨日宣誓掃黑，北部6縣市聯手出擊，宜蘭深夜出動120名警力，前往轄內幫派經營圍事場所，如KTV、電子遊藝場等，臨檢與盤查，抓獲通緝犯、毒品犯等共20人。

竹聯幫明仁會、旭仁會和太陽聯盟等幫派組織，近日連續在星級飯店舉辦春酒，出動跑車、辣妹等排場，警政署長黃明昭昨日宣示掃黑，宜蘭由警局長林武宏帶隊，晚上10時在宜蘭分局前宣誓，出動120名警力執行威力掃蕩專案行動。

警方藉由先前已掌握的資訊，針對明仁會、旭仁會經營、依附、圍事和賴以維生的場所，包含KTV、電子遊藝場、洗車場、養生館等處，以優勢警力執行閉鎖式威力掃蕩臨檢，輔以地毯式路檢盤查，直至今天凌晨2時許。

警方查獲共20人，包含通緝犯3人、違反毒品危害防制條例5件6人、公共危險10件10人、竊盜1件1人。據了解，當中有2名犯嫌具幫派身分；犯嫌被逮時亦頗為訝異，直呼從未在宜蘭見過這麼大規模的掃蕩。