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黑幫高調辦春酒 蔣萬安說重話：絕不容許黑道肆意橫行

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

針對黑道幫派近日陸續在觀光飯店高調舉辦春酒聚會，場外停滿豪車、超跑，場內更有辣妹迎賓排場，引發熱議。對此，台北市長蔣萬安上午出席北市警局「數位科技戰情中心」揭牌典禮時指出，北市絕對強力執法，公權力絕對不容挑戰，絕對要務必嚴正的好好處理，維護台北市的治安，同時絕對不容許黑道肆意的猖獗、肆意橫行。

北市警推動「科技建警」，陸續成立「數位鑑識實驗室」、「警用無人機隊」及各分局「科技偵查小隊」，運用科技強化犯罪偵防，蔣萬安上午參加數位科技戰情中心的揭牌儀式指出，台北市身為首都，打造智慧城市一直是執政當中最重要的目標之一，台北市治安的維護，更是他上任之後，執政的重中之重。

蔣萬安說，透過新的科技技術，數位的分析等，進行相關的打擊犯罪執法的手段，是非常重要的一環。戰情中心成立 ，也是創全國之新，藉由數位科技戰情中心，整合來自各方的情資，透過大數據的分析，預判可能的犯罪趨勢而提供各位更精準的打擊犯罪的決策。

蔣萬安也說，今年1月有一間全球資料分析機構，做了一項評比，對於全世界各主要城市安全犯罪指標，在總共242個城市當中，台北市排名第三名，之所以會有這樣傲人的成績，是台北市各警察同仁堅守崗位、努力不懈的成果。未來會持續努力，加強整個治安的維護。

媒體問蔣萬安近來黑幫高調辦春酒，蔣萬安說，公權力絕對不容挑戰，他已經請台北市警察局一定要強力、務必地處理，維護台北市的治安，同時也絕對不容許黑道肆意橫行。

台北市長蔣萬安上午出席北市警局「數位科技戰情中心」揭牌典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午出席北市警局「數位科技戰情中心」揭牌典禮。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午視察北市警局「數位科技戰情中心」。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午視察北市警局「數位科技戰情中心」。圖／北市府提供

蔣萬安

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