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安居專案！毒鴛鴦駕AB車 失竊車牌露餡 攜毒通緝遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市丁男、陳女情侶檔，周二晚上，開著一輛AB車違停在蘆洲區民族路上，警趨前盤查，發現陳女因案被通緝，警再比對車牌與車身不符，車牌已通報失竊，詢問丁男坦承偷車牌，但車子則辯稱借的，警隨後在車內搜扣各類毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、詐欺通緝、竊盜等罪嫌移送歸案。

經調查，丁姓男子（41歲）與陳女（35歲）是情侶關係，兩人前科累累，目前僅靠丁男打零工維生。周二（7日）晚上7時許，丁男將一輛AB車，違停在新北市蘆洲區民族路一間連鎖超商外，旋即與陳女入內購物。

不久，轄區警巡邏經過，見車子違停趨前盤查，此時兩人已在車上準備開離，警先用小電腦登查，發現該車車牌被通報失竊，檢視車身又與車牌不符，立即要求丁、陳兩人下車配合盤查。

過程中，警問丁男車從何來？丁男沒多思索直快回答「車牌是我偷的」「車子是向友人借的」還不斷向警說「都是我偷的，跟她無關。」甚至希望警方略過陳女不要盤查，這異常舉動讓警方起疑。

警對陳女盤查，陳女回答身分字號、生日十分流暢，卻因本人與證件照片相差甚遠，警不斷追問，陳女才坦承謊報他人身分，經查陳女涉詐欺罪未到庭應訊，被地檢署發布通緝。

隨後警方在陳女腳下，發現丟棄毒品吸食器，又在其車右前座下，搜扣毛重5.9公克大麻煙草1罐、毛重0.5公克安非他命3包、毛重0.3公克海洛因1包，一併帶回偵辦。

偵詢時，陳女坦承持有、吸食毒品，丁男坦誠偷竊車牌，警詢後依依毒品、詐欺通緝、竊盜等罪嫌，將兩人移送歸案。將持續溯源毒品來源，加強查緝毒品上游，另通知車主前來，以釐清車子是否也是失竊贓車。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在車內查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
警方在車內查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
情侶檔駕駛AB車，因失竊車牌露餡，警車查扣毒品、通緝，被移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
情侶檔駕駛AB車，因失竊車牌露餡，警車查扣毒品、通緝，被移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
情侶檔駕駛AB車，因失竊車牌露餡，警車查扣毒品、通緝，被移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
情侶檔駕駛AB車，因失竊車牌露餡，警車查扣毒品、通緝，被移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
陳女將吸食器丟棄一旁地上，被警方看見。記者曾伯愷／翻攝
陳女將吸食器丟棄一旁地上，被警方看見。記者曾伯愷／翻攝
情侶檔駕駛AB車，因失竊車牌露餡，警車查扣毒品、通緝，被移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
情侶檔駕駛AB車，因失竊車牌露餡，警車查扣毒品、通緝，被移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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