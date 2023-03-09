竹聯幫仁堂旗下最大組織明仁會今舉辦大型春酒，現任會長是林京葵。圖／翻攝臉書

竹聯幫明仁會一場五星飯店春酒掀波，該黑幫組織的「精神領袖」林京葵也再次受到社會關注。

根據《鏡週刊》報導，現年37歲的林京葵，原名即是林京葵，還有另一個名字林立騰，家境富裕優渥，就讀泰山高中三年級時代表學校參加全國中等學校運動會，拿下跆拳道高中男子組雛量級金牌，隨後保送國立台灣師範大學運動競技系，在大一時還加入跆拳道校隊，並奪下全國大專運動會團體組冠軍，爾後進入研究所就讀。

原本前途一片看好的林京葵，在大學時期加入竹聯幫，成為黑幫道上暴力討債能手，林京葵在畢業後成立「京詠昇國際開發公司」，設立宗旨為「有仇必報、加倍奉還」，從中吸收逾20名體育系畢業生或在校生當黑道打手，參與暴力討債、運動簽賭、酒店圍事等暴力活動，迄今該組織已逾3千人加入。

2015年10月25日凌晨5點多時，林京葵為替小弟尋仇，撂人前往台北市林森北路的錢櫃KTV鬧事遭到逮捕；警方還查出林還曾因幫派糾紛，強押就讀國中的青少年當眾凌虐拷問，也曾因賭債糾紛，當街將人刺死，警方已將他列為治平重點對象，多次將林和該公司旗下的幹部拘提到案。