明仁會精神領袖林京葵曾是富少學霸 走偏吸體育系生組黑幫
竹聯幫明仁會一場五星飯店春酒掀波，該黑幫組織的「精神領袖」林京葵也再次受到社會關注。
根據《鏡週刊》報導，現年37歲的林京葵，原名即是林京葵，還有另一個名字林立騰，家境富裕優渥，就讀泰山高中三年級時代表學校參加全國中等學校運動會，拿下跆拳道高中男子組雛量級金牌，隨後保送國立台灣師範大學運動競技系，在大一時還加入跆拳道校隊，並奪下全國大專運動會團體組冠軍，爾後進入研究所就讀。
原本前途一片看好的林京葵，在大學時期加入竹聯幫，成為黑幫道上暴力討債能手，林京葵在畢業後成立「京詠昇國際開發公司」，設立宗旨為「有仇必報、加倍奉還」，從中吸收逾20名體育系畢業生或在校生當黑道打手，參與暴力討債、運動簽賭、酒店圍事等暴力活動，迄今該組織已逾3千人加入。
2015年10月25日凌晨5點多時，林京葵為替小弟尋仇，撂人前往台北市林森北路的錢櫃KTV鬧事遭到逮捕；警方還查出林還曾因幫派糾紛，強押就讀國中的青少年當眾凌虐拷問，也曾因賭債糾紛，當街將人刺死，警方已將他列為治平重點對象，多次將林和該公司旗下的幹部拘提到案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言