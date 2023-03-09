明仁會170名旗袍妹全來自它！人力公司：當晚6位藝人也在場
竹聯幫明仁會日前於台北大直萬豪酒店請來170名旗袍削肩長腿辣妹迎賓，除引起中山分局局長陳金城的震怒，也引來輿論不少話題。當晚負責迎賓隊伍的「君玲」人力公司在臉書曝光當晚的工作照片，透露除了170名旗袍辣妹外，還有6名藝人也在現場。
根據「君玲」人力公司臉書描述，當晚170名的旗袍妹，已破了他們包場服務紀錄的人數，也破了台灣的紀錄。除170位實際穿上旗袍的女子，現場還有8名幫手，當晚的春酒桌邊服務，總共出動了178人。除此之外，君玲稱當天還有多名藝人到場，包括王陽明、蔡詩芸、許維恩、謝和弦、高爾宣和賴偉銘，「妹妹們瞬間都成了迷妹了」。
從「君玲」公司臉書PO文觀察，該公司似乎專營女子旗袍迎賓，舉凡婚喪喜慶、廟會禮生都有接洽，也多次承接黑道活動，足跡遍布台北市多家五星飯店。
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