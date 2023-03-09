太陽聯盟重裝春酒 辣模神似曾莞婷、楊謹華 氣質脫俗「睛艷」全場

本省掛最大組織太陽聯盟旗下富陽會，昨晚在台北花園酒店舉辦春酒，富陽會別出心裁，聘請車模、展場模特兒及空姐擔任迎賓「七仙女」，七名辣模華麗登場，拉開晚宴序幕，這七人平均身高超過170，個個面容姣好，其中不乏明星臉正妹，有人神韻酷似女星曾莞婷，也有人笑起來像楊謹華，讓晚會變得「星光熠熠」，瞬間柔和了陽剛之氣。

晚宴主人是富陽會長「元元」，太陽聯盟盟主黃俊傑、副盟主「麥克」、總顧問王嘉村、天道盟長老「瑤山牛」都是主桌座上賓，大型舞台上秀出「富龍盤據締聯盟」、「陽盛英雄聚集團」藏頭詩，寓意太陽兄弟團結一心；北市警方不敢大意，出動大批特勤人員持自動步槍戒備，連台北市警察局長張榮興都到場坐鎮。

身高173的「夏天」畢業於台中科技大學，外貌酷似電影「角頭」女主角曾莞婷，她展演經驗豐富，曾選過兩岸四地中國小姐，當過上海法拉利車展車模，當時她還下場體驗最強馬王Ferrari FXX K的加速力道，這輛車馬力有馬力1035hp，瞬間時速就能達到300，因此下場還前必須簽下生死狀，她下場繞個兩圈後，心臟差 點停掉，令她印象深刻。

「夏天」笑說，她的興趣是打高爾夫，開球有200碼的實力，昨晚她原以為只是單純晚宴接待，沒想到現場有這麼多大哥，還有重裝警察拿長槍戒備，刺激程度不輸體驗Ferrari FXX K，感覺相當特別，她自嘲幸好斟酒時都有注意到禮儀，否則得罪大哥可吃不消。

身高172的「小潔」畢業於嘉南藥理大學，微笑神韻頗似女藝人楊謹華，家住高雄的她，原本在當地一間醫美診所上班，最近因緣際會接觸接待工作，昨天是她首度參加黑幫大型聚會，一早就起床搭高鐵北上排練。

她笑說，從沒遇過一出電梯就被警察攔檢看身分證，感覺好尷尬，還有一群小弟看到俊傑就立刻高喊「大哥好」，彷彿在拍電影一樣，讓她不時戰戰兢兢，但這種刺激的體驗，很像是高空彈跳，算是相當難得的經驗。

至於「Zena」則是賽道熟面孔，她曾任空服員，也當過重機與超跑車模，表演過內衣走秀，畢業於文化大學法文系的她，昨晚同樣是黑幫初體驗，整場接待工作最擔心的事，不是恐懼大哥，而是覺得晚宴禮服太長，很害怕會踩到跌跤，走路格外謹慎。 車模「Zena」曾是空服員。記者張宏業／攝影 模特兒「小潔」微笑神韻頗似女藝人楊謹華。記者胡經周／攝影 太陽聯盟盟主黃俊傑（中）參加富陽會春酒，辣妹女接待（右2）小心翼翼斟酒。記者張宏業／攝影 模特兒「妮妮」是太陽聯盟迎賓七仙女之一。記者胡經周／攝影 車模「夏天」外貌酷似女藝人曾莞婷。記者胡經周／攝影