聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑幫高調春酒太囂張 北市警發動擴檢預告威力掃蕩1周

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

近期黑道幫派接連舉辦春酒活動，大量幫派分子聚集外，還派跑車助陣、禮生迎賓，氣焰極甚，台北市警方昨晚大動作發動擴檢，強勢臨檢幫派經營或依附的八大營業場所，預告今起威力掃蕩黑幫一周，壓制黑幫氣焰。

繼竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會高調舉辦春酒活動，太陽聯盟昨晚也在台北花園酒店舉辦春酒晚宴，原預計席開25桌，臨時加開至40桌，再次有大批黑衣人聚集參與，黑幫屢次高調舉動引起社會關注，警方因此積極介入，昨晚太陽聯盟春酒活動現場，警方派出刑警、特勤中隊等近百名警力荷槍實彈戒備，警政署長黃明昭更親自到場督軍。

警方昨盤查太陽聯盟盟主黃天陽及幫眾等330餘人，也將太陽盟原先規劃在花園酒店大廳的接待人員、禮生等，全數驅趕至2樓宴會廳內，欲壓制黑幫囂張氣焰。

為有效壓制黑幫囂張氣焰，台北市警方昨晚突發動擴大臨檢，強勢臨檢黑幫經營圍事或依附的酒店、夜店等營業場所；台北市警局局長張榮興親自到中山分局主持勤前教育，表示絕不容許黑幫屢次挑戰公權力，預告即日起執行威力掃蕩1周，全面掃蕩黑幫堂口及依附寄生行業，並親自帶隊前往酒店執行擴檢。

過程中，中山分局警方在酒店臨檢時，查獲1名詐欺案通緝犯楊姓男子，台北市警局指出，昨晚擴檢勤務查獲詐欺、偽造文書等案至少3名通緝犯，將持續掃蕩特定場所，壓制黑幫氣焰，維護社會秩序。

松山分局員警同步針對轄內特定營業場所執行擴大臨檢。記者李隆揆／翻攝
松山分局員警同步針對轄內特定營業場所執行擴大臨檢。記者李隆揆／翻攝
中山分局員警結合特勤中隊員警臨檢轄內酒店。記者李隆揆／攝影
中山分局員警結合特勤中隊員警臨檢轄內酒店。記者李隆揆／攝影
太陽聯盟昨晚在台北花園酒店舉辦春酒晚宴，原預計席開25桌，臨時加開至40桌，再次有大批黑衣人聚集參與，黑幫屢次高調舉動引起社會關注，警方因此積極介入。記者李隆揆／翻攝
太陽聯盟昨晚在台北花園酒店舉辦春酒晚宴，原預計席開25桌，臨時加開至40桌，再次有大批黑衣人聚集參與，黑幫屢次高調舉動引起社會關注，警方因此積極介入。記者李隆揆／翻攝
昨晚太陽聯盟春酒活動現場，警方派出刑警、特勤中隊等近百名警力荷槍實彈戒備。記者李隆揆／翻攝
昨晚太陽聯盟春酒活動現場，警方派出刑警、特勤中隊等近百名警力荷槍實彈戒備。記者李隆揆／翻攝
台北市警方昨晚突發動擴大臨檢，強勢臨檢黑幫經營圍事或依附的酒店、夜店等營業場所。記者李隆揆／攝影
台北市警方昨晚突發動擴大臨檢，強勢臨檢黑幫經營圍事或依附的酒店、夜店等營業場所。記者李隆揆／攝影
中山分局員警結合特勤中隊員警臨檢轄內酒店。記者李隆揆／攝影
中山分局員警結合特勤中隊員警臨檢轄內酒店。記者李隆揆／攝影
太陽聯盟昨晚在台北花園酒店舉辦春酒晚宴，原預計席開25桌，臨時加開至40桌，再次有大批黑衣人聚集參與，黑幫屢次高調舉動引起社會關注，警方因此積極介入。記者李隆揆／翻攝
太陽聯盟昨晚在台北花園酒店舉辦春酒晚宴，原預計席開25桌，臨時加開至40桌，再次有大批黑衣人聚集參與，黑幫屢次高調舉動引起社會關注，警方因此積極介入。記者李隆揆／翻攝
受檢酒店內，逾百名女陪侍排隊受檢。記者李隆揆／攝影
受檢酒店內，逾百名女陪侍排隊受檢。記者李隆揆／攝影
台北市警局局長張榮興親自到中山分局主持勤前教育，預告即日起執行威力掃蕩1周，全面掃蕩黑幫堂口及依附寄生行業，並親自帶隊前往酒店執行擴檢。記者李隆揆／攝影
台北市警局局長張榮興親自到中山分局主持勤前教育，預告即日起執行威力掃蕩1周，全面掃蕩黑幫堂口及依附寄生行業，並親自帶隊前往酒店執行擴檢。記者李隆揆／攝影
信義分局員警同步針對轄內特定營業場所執行擴大臨檢。記者李隆揆／翻攝
信義分局員警同步針對轄內特定營業場所執行擴大臨檢。記者李隆揆／翻攝
中山分局分局長陳金城率隊執行擴檢。記者李隆揆／攝影
中山分局分局長陳金城率隊執行擴檢。記者李隆揆／攝影
台北市警局局長張榮興親自到中山分局主持勤前教育，預告即日起執行威力掃蕩1周，全面掃蕩黑幫堂口及依附寄生行業，並親自帶隊前往酒店執行擴檢。記者李隆揆／攝影
台北市警局局長張榮興親自到中山分局主持勤前教育，預告即日起執行威力掃蕩1周，全面掃蕩黑幫堂口及依附寄生行業，並親自帶隊前往酒店執行擴檢。記者李隆揆／攝影
松山分局員警同步針對轄內特定營業場所執行擴大臨檢。記者李隆揆／翻攝
松山分局員警同步針對轄內特定營業場所執行擴大臨檢。記者李隆揆／翻攝
松山分局員警同步針對轄內特定營業場所執行擴大臨檢。記者李隆揆／翻攝
松山分局員警同步針對轄內特定營業場所執行擴大臨檢。記者李隆揆／翻攝
中山分局警方在酒店臨檢時，查獲1名詐欺案通緝犯楊姓男子。記者李隆揆／攝影
中山分局警方在酒店臨檢時，查獲1名詐欺案通緝犯楊姓男子。記者李隆揆／攝影
受檢酒店內，逾百名女陪侍排隊受檢。記者李隆揆／攝影
受檢酒店內，逾百名女陪侍排隊受檢。記者李隆揆／攝影
台北市警局局長張榮興（左）、刑警大隊大隊長盧俊宏（右）帶隊臨檢酒店。記者李隆揆／攝影
台北市警局局長張榮興（左）、刑警大隊大隊長盧俊宏（右）帶隊臨檢酒店。記者李隆揆／攝影

酒店 臨檢 春酒

延伸閱讀

影／黑幫接連春酒餐會 新北市警擴大臨檢

黑幫春酒刻意壯勢！上百名旗袍辣妹送客 警政署下令了

黑道接連辦春酒刻意壯大聲勢 警政署長：公然挑戰公權力

太陽聯盟萬華分會五星酒店辦春酒 高挑辣妹團吸晴

相關新聞

台中大里兩死命案 為何發生憾事？親屬都說不解

台中市大里區8日晚間傳出兩死命案，警方確認死者為母子關係，現場遺留涉案刀械及服用過安眠藥殘包，初步勘查死者有刀傷及自殘痕...

台中大里母子雙屍命案 兒胸部一刀是致命傷

台中市大里區一間民宅在晚間傳出雙屍命案，一名工人返家時，發現62歲妻子、37歲兒子都沒有生命跡象，檢警調查後，初步查出疑...

黑幫春酒刻意壯勢！上百名旗袍辣妹送客 警政署下令了

竹聯幫明仁會前晚在台北市萬豪酒店辦春酒，上百名旗袍辣妹送客被拍成影片在網路轉傳，衝擊社會觀感。警政署說，幫派刻意壯大聲勢...

太陽聯盟萬華分會五星酒店辦春酒 高挑辣妹團吸晴

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會接連在五星級飯店舉辦盛大春酒後，本省掛最大組織太陽聯盟今晚也在北市花園酒店舉辦春酒晚會，由盟主黃...

黑幫高調春酒太囂張 北市警發動擴檢預告威力掃蕩1周

近期黑道幫派接連舉辦春酒活動，大量幫派分子聚集外，還派跑車助陣、禮生迎賓，氣焰極甚，台北市警方昨晚大動作發動擴檢，強勢臨...

明仁會百名旗袍辣妹「身高計費」 站3.5小時行情曝網驚：好廉價

竹聯幫仁堂明仁會6日晚間於北市大直萬豪酒店舉辦春酒，其中黑幫原本請來170名旗袍辣妹，欲安排站在酒店門口大陣仗迎賓，中山警分局長陳金城得知後震怒警告飯店業者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦