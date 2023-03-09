黑幫高調春酒太囂張 北市警發動擴檢預告威力掃蕩1周

近期黑道幫派接連舉辦春酒活動，大量幫派分子聚集外，還派跑車助陣、禮生迎賓，氣焰極甚，台北市警方昨晚大動作發動擴檢，強勢臨檢幫派經營或依附的八大營業場所，預告今起威力掃蕩黑幫一周，壓制黑幫氣焰。

繼竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會高調舉辦春酒活動，太陽聯盟昨晚也在台北花園酒店舉辦春酒晚宴，原預計席開25桌，臨時加開至40桌，再次有大批黑衣人聚集參與，黑幫屢次高調舉動引起社會關注，警方因此積極介入，昨晚太陽聯盟春酒活動現場，警方派出刑警、特勤中隊等近百名警力荷槍實彈戒備，警政署長黃明昭更親自到場督軍。

警方昨盤查太陽聯盟盟主黃天陽及幫眾等330餘人，也將太陽盟原先規劃在花園酒店大廳的接待人員、禮生等，全數驅趕至2樓宴會廳內，欲壓制黑幫囂張氣焰。

為有效壓制黑幫囂張氣焰，台北市警方昨晚突發動擴大臨檢，強勢臨檢黑幫經營圍事或依附的酒店、夜店等營業場所；台北市警局局長張榮興親自到中山分局主持勤前教育，表示絕不容許黑幫屢次挑戰公權力，預告即日起執行威力掃蕩1周，全面掃蕩黑幫堂口及依附寄生行業，並親自帶隊前往酒店執行擴檢。