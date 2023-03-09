台中大里兩死命案 為何發生憾事？親屬都說不解

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區8日晚間傳出兩死命案，警方確認死者為母子關係，現場遺留涉案刀械及服用過安眠藥殘包，初步勘查死者有刀傷及自殘痕跡，未發現有打鬥或侵入跡象，但確切死因尚待驗屍後再釐清。

據指出，屋主陳姓工人（66歲）上午出門工作，傍晚返家時，發現兒子（37歲）手腳被綁在床架上，躺在床上已無生命跡象，頸部和胸部有刀傷，因頸部傷小，疑胸部是致命傷，妻子（62歲）手腕、腹部有刀傷和自殘痕跡。現場遺留涉案刀械及服用過安眠藥殘包，初判沒有外力介入，今天將報請檢察官相驗，釐清死因。

警方說，霧峰警分局成功派出所8日晚間7時許時，接獲119轉報轄內有緊急救護案件需警方協助，警方到場發現，民宅3樓房間有2名死者，確認雙方為母子關係，現場遺留2把水果刀、一把疑似斧頭的器械和服用過安眠藥殘包。

據了解，陳姓屋主說，兒子是長子，他還有一位女兒，平時一家4口同住，夫妻倆平常會帶著兒子一起外出工作。今天他和女兒外出，僅妻子和兒子在家，妻子近日則有失眠困擾，不過家中氣氛還算和樂，並沒有衝突，不解怎麼會發生這樣的狀況。

陳說兒子智能正常，只是有過動傾向，其小女兒也說哥哥正常，不了解怎會有此意外。但有鄰居說陳家兒子疑有弱智狀況、無獨立生活能力，這部分真相如何，警方說還待釐清。

台中市大里區8日晚間傳出兩死命案，警方漏夜在現場採證，以釐清案情。圖／民眾提供
台中市大里區8日晚間傳出兩死命案，警方漏夜在現場採證，以釐清案情。圖／民眾提供

兒子

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