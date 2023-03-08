台中大里母子雙屍命案 兒胸部一刀是致命傷
台中市大里區一間民宅在晚間傳出雙屍命案，一名工人返家時，發現62歲妻子、37歲兒子都沒有生命跡象，檢警調查後，初步查出疑是母親殺害兒子再自殺，但詳細死因以及雙方是否合意，還待進一步釐清。
警方初步發現，37歲兒子被綑綁在床上，頸部、胸部都有刀傷，但頸部傷不大，致命傷在胸部，母親趴在一旁，手腕、腹部有刀傷，但腹部受重傷疑是自殺。
據死者親屬說，37歲兒子有智能不足問題，生活無法自理，成天打電動，現場沒有外力介入，不排除是母親先殺了兒子再自殺的弱勢家庭悲歌，明天報請檢察官相驗，釐清死因。
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