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黑幫春酒刻意壯勢！上百名旗袍辣妹送客 警政署下令了

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫仁堂明仁會在台北市萬豪酒店辦春酒，上百名旗袍辣妹迎賓及送客。圖／取自黑色豪門企業
竹聯幫仁堂明仁會在台北市萬豪酒店辦春酒，上百名旗袍辣妹迎賓及送客。圖／取自黑色豪門企業
竹聯幫明仁會前晚在台北市萬豪酒店辦春酒，上百名旗袍辣妹送客被拍成影片在網路轉傳，衝擊社會觀感。警政署說，幫派刻意壯大聲勢，公然挑戰公權力，將專案蒐報掃蕩。

竹聯幫旭仁會、明仁會接連在萬豪酒店辦春酒，今上午有立委質詢直呼黑道太囂張，內政部長林右昌答詢說，全力支持警察嚴打幫派，要求成立專案掃蕩清剿，以具體行動壓制黑幫氣焰。

天道盟太陽聯盟萬華分會今晚也在台北花園大酒店辦春酒，北市中正二警分局申請刑警大隊特勤中隊支援，現場蒐證、盤查，預防滋事。

警政署說，幫派刻意壯大聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警察執法決心，署長黃明昭指示刑事局結合北市警察局成立專案，將相關幫派列為蒐報掃蕩目標，偵蒐不法事證，並對投資、經營等賴以維生行業及依附處所，以第三方警政策略施以行政干預。

警政署表示，責令各地方警察局對幫派零容忍，強力打擊不手軟，嚴正呼籲飯店業者應善盡企業社會責任，配合政府維護治安、掃蕩幫派，還給國人安全生活環境。

竹聯幫仁堂明仁會在台北市萬豪酒店辦春酒，上百名旗袍辣妹迎賓及送客。記者蕭雅娟／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會在台北市萬豪酒店辦春酒，上百名旗袍辣妹迎賓及送客。記者蕭雅娟／翻攝
天道盟太陽聯盟萬華分會在台北花園大酒店辦春酒，警方現場蒐證、盤查，預防滋事。圖／警政署提供
天道盟太陽聯盟萬華分會在台北花園大酒店辦春酒，警方現場蒐證、盤查，預防滋事。圖／警政署提供
竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟萬華分會接連辦春酒，警政署表示，幫派公然挑戰公權力，專案蒐報掃蕩。圖／警政署提供
竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟萬華分會接連辦春酒，警政署表示，幫派公然挑戰公權力，專案蒐報掃蕩。圖／警政署提供
天道盟太陽聯盟萬華分會在台北花園大酒店辦春酒，警方現場蒐證、盤查，預防滋事。圖／警政署提供
天道盟太陽聯盟萬華分會在台北花園大酒店辦春酒，警方現場蒐證、盤查，預防滋事。圖／警政署提供

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