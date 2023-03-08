黑幫春酒刻意壯勢！上百名旗袍辣妹送客 警政署下令了

竹聯幫仁堂明仁會在台北市萬豪酒店辦春酒，上百名旗袍辣妹迎賓及送客。圖／取自黑色豪門企業 竹聯幫明仁會前晚在台北市萬豪酒店辦春酒，上百名旗袍辣妹送客被拍成影片在網路轉傳，衝擊社會觀感。警政署說，幫派刻意壯大聲勢，公然挑戰公權力，將專案蒐報掃蕩。

竹聯幫旭仁會、明仁會接連在萬豪酒店辦春酒，今上午有立委質詢直呼黑道太囂張，內政部長林右昌答詢說，全力支持警察嚴打幫派，要求成立專案掃蕩清剿，以具體行動壓制黑幫氣焰。

天道盟太陽聯盟萬華分會今晚也在台北花園大酒店辦春酒，北市中正二警分局申請刑警大隊特勤中隊支援，現場蒐證、盤查，預防滋事。

警政署說，幫派刻意壯大聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警察執法決心，署長黃明昭指示刑事局結合北市警察局成立專案，將相關幫派列為蒐報掃蕩目標，偵蒐不法事證，並對投資、經營等賴以維生行業及依附處所，以第三方警政策略施以行政干預。