聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑幫春酒刻意壯勢！上百名旗袍辣妹送客 警政署下令了
竹聯幫明仁會前晚在台北市萬豪酒店辦春酒，上百名旗袍辣妹送客被拍成影片在網路轉傳，衝擊社會觀感。警政署說，幫派刻意壯大聲勢，公然挑戰公權力，將專案蒐報掃蕩。
竹聯幫旭仁會、明仁會接連在萬豪酒店辦春酒，今上午有立委質詢直呼黑道太囂張，內政部長林右昌答詢說，全力支持警察嚴打幫派，要求成立專案掃蕩清剿，以具體行動壓制黑幫氣焰。
天道盟太陽聯盟萬華分會今晚也在台北花園大酒店辦春酒，北市中正二警分局申請刑警大隊特勤中隊支援，現場蒐證、盤查，預防滋事。
警政署說，幫派刻意壯大聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警察執法決心，署長黃明昭指示刑事局結合北市警察局成立專案，將相關幫派列為蒐報掃蕩目標，偵蒐不法事證，並對投資、經營等賴以維生行業及依附處所，以第三方警政策略施以行政干預。
警政署表示，責令各地方警察局對幫派零容忍，強力打擊不手軟，嚴正呼籲飯店業者應善盡企業社會責任，配合政府維護治安、掃蕩幫派，還給國人安全生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言