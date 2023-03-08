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黑道接連辦春酒刻意壯大聲勢 警政署長：公然挑戰公權力

中央社／ 台北8日電

竹聯幫明仁會、旭仁會及天道盟太陽聯盟近日陸續舉辦春酒、刻意壯大聲勢。警政署今晚表示，署長黃明昭已指示刑事局結合台北市警察局成立專案，將其列為全力蒐報掃蕩目標。

內政部警政署今晚發布新聞稿表示，近日竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派陸續在觀光飯店以舉辦春酒方式彼此串連，並以跑車、辣妹迎賓排場方式刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警方執法決心。

警政署說，黃明昭已指示刑事局結合北市警局成立專案，將上述幫派列為全力蒐報掃蕩的目標，深入偵蒐不法事證，掌握其犯罪事證，向上溯源、向下刨根，並針對上述黑幫所投資、經營、賴以維生行業及依附處所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，貫徹系統性掃黑策略。

同時已責令各縣市警察局對幫派零容忍，絕對要強力打擊絕不手軟，並嚴正呼籲飯店業者應善盡企業社會責任，全力配合政府維護治安、掃蕩幫派的作為。

竹聯幫明仁會昨在萬豪酒店舉辦春酒，席開80桌，警察駐守飯店門口。記者曾原信／攝影
竹聯幫明仁會昨在萬豪酒店舉辦春酒，席開80桌，警察駐守飯店門口。記者曾原信／攝影

幫派 明仁會 竹聯幫 春酒 黃明昭

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