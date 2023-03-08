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太陽聯盟萬華分會五星酒店辦春酒 高挑辣妹團吸晴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會接連在五星級飯店舉辦盛大春酒後，本省掛最大組織太陽聯盟今晚也在北市花園酒店舉辦春酒晚會，由盟主黃俊傑主持，席開25桌，現場長髮辣妹兵團成為「嬌點」。

由於晚會地點接近博愛特區，警政署高層、台北市警察局長張榮興、刑事局長李西河都到場坐鎮指揮。

太陽聯盟內部指出，今天春酒是萬華分總會長「圓圓」舉辦，盟主黃俊傑是受邀出席，包括太陽聯盟副盟主「麥克」、總顧問「嘉村」等重要幹部有出席，過程都配合警方，只是單純聯誼。

晚會地點位於花園酒店二樓，現場有長髮辣妹迎賓接待，迎賓辣妹身材姣好，具有模特兒水準，平均身高170，謀殺不少底片，春酒氣氛相當熱鬧，以「富龍盤據締聯盟」、「陽盛英雄聚集團」展現「太陽同心」的氛圍。

太陽聯盟今晚在五星酒店舉辦春酒，身材姣好的辣妹團吸晴。記者胡經周／攝影
太陽聯盟今晚在五星酒店舉辦春酒，身材姣好的辣妹團吸晴。記者胡經周／攝影
因鄰近博愛特區，警方出動大批警力到場維安。記者胡經周／攝影
因鄰近博愛特區，警方出動大批警力到場維安。記者胡經周／攝影
盟主黃俊傑（左1）是受邀出席，太陽聯盟副盟主「麥克」（右1）、總顧問「嘉村」（左2）等重要幹部均出席到場。記者胡經周／攝影
盟主黃俊傑（左1）是受邀出席，太陽聯盟副盟主「麥克」（右1）、總顧問「嘉村」（左2）等重要幹部均出席到場。記者胡經周／攝影

春酒 辣妹 幫派

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